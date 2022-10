La realidad virtual no conoce límites y, dándose la mano con los avances tecnológicos, parece que Ready Player One está cada vez más cerca. ¿Es posible que un mundo hecho por ordenador se sienta como uno real? Zero Latency parece indicar que sí, especialmente tras el lanzamiento de su nueva tecnología.

La compañía de origen australiano, que lleva desde 2017 afincada en España y tiene su nuevo local en Madrid -uno de los más grandes del mundo- como la base de operaciones de Europa, acaba de presentar la primera generación de realidad virtual inmersiva junto a HTC, que ya está disponible en esta sede de la capital.

Hasta ahora, los jugadores que vivían las diferentes experiencias que ofrece Zero Latency tenían que ponerse las gafas, unos auriculares, coger un rifle y ponerse una mochila que llevaba dentro el ordenador que iba conectado a todo lo demás. Pero ahora, esta llamada Gen3 ha eliminado la mayoría de estas barreras.

Con el innovador headset HTC VIVE Focus 3, ya no es necesario el ordenador, todo el hardware se encuentra en estas nuevas gafas, lo cual permite un movimiento más ligero y sin cables. Además, mediante Wi-Fi 6 se consigue una resolución 5K y una potencia 16 veces superior a la tecnología convencional.

De este modo, si Zero Latency ya ofrecía experiencias virtuales cercanas a la realidad, gracias a sus enormes salas diáfanas donde poder moverse con libertad, ahora esta Gen3 permite un mayor movimiento y la posibilidad de vivir aventuras muy diferentes. Y es que, hasta ahora, el rifle también era un elemento de tracking (rastreo) del jugador, pero con esta nueva tecnología se abre la puerta a otro tipo de desafíos en los que jugar con las manos y otros elementos.

Gen3 de Zero Latency. ZERO LATENCY

Nuevos juegos están por llegar

"Algunas de las próximas experiencias en las que estamos pensando, bueno, aún no podemos hablar de ellas, pero el movimiento en términos generales se alejará de los shooters y las armas de fuego", confirma a 20minutos Tim Ruse, CEO de Zero Latency. "Hay posibilidades de traer algunas grandes sagas en las que se necesitará el rastreo de las manos".

"Finalmente podemos traer ese tipo de cosas, estamos buscando diferentes tipos de juegos. Primero estamos trabajando en Warhammer 40.000 Space Marine en Zero Latency, y luego llegará una experiencia que no es un shooter. Pronto lo anunciaremos", añade el director ejecutivo. "Creo que con esta nueva tecnología y con Unreal 5 se pueden hacer experiencias increíbles de solo recorrer diferentes mundos. Puedes estar en un bosque, luego en un desierto, luego ver un dinosaurio...".

"Nunca ha sido posible brindar experiencias tan profundas e interactivas como las nuestras con un headset todo en uno, por lo que creamos nuestra propia solución", Tim Ruse. "La renderización remota y la transmisión inalámbrica Wi-Fi 6 significan que podemos ofrecer nuestras experiencias a niveles de rendimiento antes imposibles, con menos tecnología y menos distracciones para los jugadores que nunca. Estamos impresionados con los resultados y no podemos esperar a que los clientes lo prueben por sí mismos".

"Europe en general es importante para Zero Latency, pero también España en particular, porque fue la primera sede de Europa y la segunda en el mundo, después de Melbourne (Australia)", señala Alberto Marcos, Business Development Manager de Europa. "Además, aparte de Estados Unidos, es el país donde más centros de Zero Latency hay. Este año se abre Málaga y Valencia, en los próximos días. Madrid es la casa espiritual de Zero Latency en Europa, fue la puerta de entrada".