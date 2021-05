Este lunes, Celia Villalobos, exministra de Sanidad y Consumo, sorprendió sacando su lado más gamer y anunciando que creaba su propio equipo de eSports, Screen Wolves. Pero ahora, la expolítica popular ha revelado cuál es su verdadera intención con esta estrategia.

"Durante años siempre he estado en el foco. Críticas, burlas, reproches... Toda una vida marcada por un solo momento", declaró en el anuncio la malagueña refiriéndose al momento en el que la pillaron jugando al Candy Crush en pleno Congreso de los Diputados. "Se acabó escucharos, se acabó callarme. Es el momento de dar la cara, es el momento de jugar".

De este modo, Villalobos, que ya demostró que se atrevía con cualquier aventura apuntándose a MasterChef Celebrity 5, dejó patente que, a sus 72 años, no es ajena a los videojuegos y, de hecho, es el vivo ejemplo de muchos con su edad.

Así lo ha revelado este miércoles en la primera retransmisión de Twitch de Screen Wolves que ha sido seguida por casi 1.000 espectadores. La expolítica ha ofrecido en directo una entrevista con Maya Pixelskaya, colaboradora de Zapeando, en la que ha revelado que este equipo de eSports está creado junto a la empresa Multiópticas como parte de la iniciativa Eres gamer (y no lo sabes).

Celia Villalobos y Maya Pixelskaya en el Twitch de Screen Wolves. SCREENWOLVES / TWITCH

Este estudio demuestra que el perfil de personas que consumen videojuegos ha cambiado, especialmente con la llegada de los smartphones, pues un 85% de personas mayores de 45 años juegan a videojuegos una media de 1,2 horas al día. Por ello, Celia Villalobos y la compañía de gafas quieren hacer ver a los más mayores su condición de gamers y sensibilizar sobre los peligros de un uso incorrecto y excesivo de las pantallas, lo cual puede provocar miopía, astigmatismo, sequedad en los ojos y otros problemas oculares.

"Nos hemos convertido en el equipo más grande, tan grande que, incluso sin saberlo, ya formas parte de él. Bienvenido gamer", dice el lema del equipo de Multiópticas que intenta concienciar sobre la screen pollution. "Por un uso responsable de la vista".

"Yo no sabía que era gamer", ha asegurado Celia Villalobos y, después, le ha enseñado a Maya la gran cantidad de juegos que tiene en el móvil: "Para la inteligencia, para la memoria, para entretenerme, para pintar, juegos de mis nietos...".

"Cuántas personas de mi edad estamos enganchados al móvil y a la tableta y no nos damos cuenta del peligro que estamos corriendo", ha sostenido la expolítica popular, refiriéndose al poco cuidado que tiene la gente mayor con las pantallas. "Jugamos en el salón un 76% del tiempo, en la habitación un 39% y en una sala de espera, un 25%".

Después, la exaspirante de MasterChef Celebrity ha demostrado que sus hábitos coinciden con los datos del estudio, que dicen que se juega más por la tarde, un 49% del tiempo: "Yo termino de comer, le doy a mis jueguecitos y me paso dos horas sin darme cuenta. Al final te relajas".

Llegábamos para revolucionar el mundo del gaming. Para hacerlo más grande que nunca, pero con un uso responsable de las pantallas #EresGamerYNoLoSabes #ScreenPollution #ScreenWolves @mo_multiopticas Descubre más en https://t.co/zdHhsSCSQP pic.twitter.com/E4tbCKjWFJ — ScreenWolves (@ScreenWolves) May 26, 2021

De hecho, tal y como ha añadido Maya Pixelskaya, un estudio de la Universidad de Alicante revela que "los mayores de 45 juegan un 33% más que los menores de 18, solo que a otro tipo de juegos, a los de móvil". De hecho, en este sector de jugadores triunfan los títulos de lógica (un 56%), seguidos de los retos mentales (29%), y Candy Crush es el más popular con un 33% de jugadores, seguido de Tetris (31%) y Solitario (29%).

Además, "el 70% de los mayores de 45% no se considera gamer", tal y como ha comentado la capitana del equipo de eSports Screen Wolves. "¿Cómo que no eres gamer? Si le dedicas más de 3 horas al día a jugar".

"Y también es importante reivindicar la figura del gamer. Si eres gamer eres friki, ¿no? Pues no, si eres gamer eres gamer", ha defendido la exministra.

Consejos para la vista

En esta primera toma de contacto, Maya Pixelskaya ha querido dar unos pequeños consejos para que los jugadores vayan corrigiendo sus hábitos con las pantallas, tanto los monitores o televisiones como las de los móviles.

Tener una buena iluminación mientras se juega, que no haya reflejos y no jugar a oscuras; mantener la pantalla del teléfono a una distancia adecuada entre 30 y 50 centímetros de los ojos; tener una postura cómoda, no solo por la vista, sino por la espalda; y descansar la mirada haciendo pausas cada 30 minutos y pestañeando activamente si se notan los ojos secos o cansados.

Cartel de Celia Villalobos para la campaña 'Eres gamer (y no lo sabes)'. MULTIOPTICAS

Celia agradece el cariño que ha recibido

En todo momento, durante el directo, Celia Villalobos se ha mostrado muy sorprendida con el recibimiento, pues ella dudó en aventurarse en la campaña Eres gamer (y no lo sabes) de Multiópticas, porque partía de un mal momento que fue un error y le hizo "estar muy jodida". "Di el paso, aunque mi familia no quería. Y hoy puedo decir que me habéis devuelto la vida", agradeció la expolítica.

"Yo no conocía a los gamers y he descubierto un mundo de personas maravillosas", ha alabado. "Ha sido una enorme suerte conoceros, leer los mensajes que me habéis mandado, ese padre que me dice 'mis hijos quieren estar en tu equipo'. Os quiero dar las gracias a cada uno de vosotros".

"Chicos y chicas que tenéis mi edad, vamos a dar un paso adelante y vamos a crear un grupo de gamers mayores y vamos a jugar a lo que nos dé la gana", ha proclamado. "Millones de gracias. Habéis hecho a una señora de 72 años muy feliz. Gracias, os quiero", ha terminado diciendo para despedirse del directo.