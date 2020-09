La pandemia no frena a Los Vengadores: aunque los héroes se retrasan en cine, sus aventuras continúan en las consolas

Tras el éxito del Universo Cinematográfico de Marvel con Vengadores: Endgame como fin de la Fase 3, los superhéroes tuvieron que hacer un alto forzoso en el camino a causa del coronavirus. Está claro que la pandemia ha paralizado muchos sectores, y el audiovisual no ha sido una excepción, pues películas como Viuda Negra, Eternals o series como The Falcon and the Winter Soldier, de Disney+, tuvieron que retrasar sus fechas de estreno.

Sin embargo, la Covid no ha detenido del todo a los héroes, pues si vencieron al peligroso Thanos, ya nada los puede parar. Los Vengadores vuelven más fuertes que nunca, pero en este caso a los videojuegos, pues este viernes se ha lanzado Marvel's Avengers, un título para PC, PS4, Xbox One y Google Stadia que también verá la luz próximamente en las nuevas PS5 y Xbox Series X.

Toneladas de acción y aventura llegan en este juego desarrollado por Crystal Dynamics que mezcla la narrativa cinematográfica con un universo que se continuará expandiendo. Después del éxito del videojuego de Spider-Man de Insomniac Games, este título es la forma perfecta de que los fans de los cómics se pongan en la piel de sus personajes favoritos.

Unos Vengadores que irán recibiendo nuevos miembros

Capitán América, Iron Man, Hulk, Viuda Negra, Thor y Ms. Marvel son Los Vengadores que protagonizan el plantel principal de héroes, aunque el juego acogerá a otros ya confirmados como Ojo de Halcón que llegarán como contenido adicional gratuito tras el lanzamiento.

La historia comienza con los míticos Vengadores separándose tras ser culpados de un accidente en la ciudad de San Francisco donde se encontraban inaugurando su cuartel. Cinco años después, es Kamala Khan, Ms. Marvel, quien tratará de reunirlos para vencer a A.I.M., organización que hacía experimentos a los Inhumanos como ella, y a M.O.D.O.K., uno de sus empleados y mítico villano de Marvel.

Múltiples modos con los que sacarle partido a los Vengadores

Marvel's Avengers tiene diferentes modos con los que seguir los progresos de determinados personajes, como la campaña principal en la que se podrá ir cambiando de héroe dependiendo de la historia o la misiones con las que vivir las tramas protagonizadas por cada Vengador. Además, tampoco faltan mecánicas como los combates masivos o las misiones para jugar en solitario o con hasta cuatro amigos de forma online.

De esta forma, el juego ofrece diferentes tipos de aventuras, desde una experiencia en tercera persona llena de acción a una mecánica de exploración al más puro estilo juego de mundo abierto.

La personalización también es uno de los puntos fuertes del título de Crystal Dynamics, pues se pueden mejorar y modificar a Los Vengadores, tanto su aspecto como sus habilidades y equipamiento. De hecho, los fans más clásicos de los cómics podrán ver reflejada la historia de los más de 80 años de Marvel en las estéticas de los superhéroes.

Un amplio contenido adicional gratuito

Esta historia y su mecánica permitirán que Marvel's Avengers tenga un largo recorrido, tal y como declara Scot Amos, jefe de estudio en Crystal Dynamics: "Esta es nuestra versión original de esos icónicos superhéroes. Mediante el uso de la experiencia combinada que tienen nuestras empresas en la narrativa de la acción y aventura épica, estamos construyendo un universo en el que los aficionados se sumergirán durante años".

Los Vengadores en combate en 'Marvel's Avengers'. SQUARE ENIX

"Para asegurar una experiencia verdaderamente heroica para todos los jugadores, la narrativa irá llegando a lo largo de varios años, sin nada de cajas de botín o un modelo pay to win (pagar para ganar)", añade Ron Rosenberg, jefe de estudio de la desarrolladora. "Cualquier región o superhéroe nuevos serán gratuitos si posees el juego principal".

Por lo tanto, parece que los jugadores no tendrán que recurrir a micropagos para disfrutar del amplio contenido que se irá incluyendo, y solo serán una forma de acceder más rápidamente a estos elementos.