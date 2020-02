Nintendo anuncia sorpresas para 'Animal Crossing: New Horizons' que saldrá en Nintendo Switch el 20 de marzo

En el último directo de Nintendo España se han desvelado nuevos detalles sobre Animal Crossing: New Horizons.

El vídeo tenía toda la información esencial para los futuros participantes del Plan de Asentamiento en Islas Desiertas: cómo emprender una nueva vida en la isla y levantar un hogar, por ejemplo, así como detalles sobre los nuevos vecinos, el desarrollo del terreno, la exploración o el bricolaje. Incluso han mostrado unos nuevos compañeros que saldrán por la noche: ¡fantasmas!

Zambullida en la vida insular

El plan de asentamiento de Tom Nook permite elegir la isla a la que nos queremos mudar entre varias opciones que proponen. Estas islas estarán en el hemisferio norte o sur, según elijamos, para que las estaciones coincidan. En cada estación habrá actividades específicas y temáticas.

Los residentes pueden reunir materiales específicos dispersos por la isla para crear una amplio abanico de objetos: entre ellos, herramientas y muebles. Por otro lado, hay distintos talleres disponibles que enseñan cómo realizar proyectos de bricolaje. A medida que los usuarios se familiaricen con ellos, podrán aprender habilidades especiales como, por ejemplo, cambiar el color de los muebles o decorarlos con diseños personalizados.

Además, Nook Inc. proporcionará a los recién llegados distintos enseres y servicios, incluido un Nookófono. Viene con cámara y mapa incluidos, pero, con el tiempo, se irán añadiendo nuevas aplicaciones. La cámara sirve para sacar fotos de la isla dentro del juego, a las que se les puede añadir filtros muy vistosos.

Las estaciones casarán con el hemisferio que se elija al comenzar el juego. NINTENDO

Los jugadores que busquen objetivos más concretos pueden sacar provecho del programa de millas Nook. Al superar desafíos o cumplir ciertas tareas, conseguirán millas con las que podrán pagar los costes del plan de asentamiento o, más adelante, intercambiarlas por recompensas dentro del juego. Dichas recompensas incluyen desde artículos oficiales de Nook Inc. y objetos útiles para la vida en la isla, hasta cupones para visitar islas lejanas.

También habrá una oficina de gestión vecinal. Dicha oficina atiende las necesidades de los residentes y está abierta las 24 horas, todos los días del año. Proporciona servicios como la venta de objetos de uso cotidiano, la compra de objetos no deseados y consejos sobre cómo sacarle el máximo partido a la vida en la isla.

Aunque es posible sortear los ríos de la isla gracias a la pértiga y salvar las elevaciones con la ayuda de la escalera de mano, también se puede modificar el terreno construyendo puentes y rampas de acceso. Cuando la isla esté más o menos apañada, los usuarios recibirán un permiso con el que podrán crear caminos o realizar obras de mayor envergadura como, por ejemplo, cambiar el curso de los ríos o modificar las elevaciones.

La isla se va a poner personalizar por completo. NINTENDO

La tienda que proporciona Nook Inc. a los residentes nada más llegar es bastante apañada, pero una casa tampoco está nada mal. El préstamo que ofrece Nook Inc. no vence ni tiene interés, y los residentes pueden pagarlo a su propio ritmo. La casa es mucho más espaciosa que la tienda e incluso dispone de un trastero en el que se pueden guardar muebles y otros enseres. Además, los residentes que así lo quieran podrán darle rienda suelta a su creatividad y decorar el interior a su gusto con distintas paredes, suelos y muebles. También pueden recurrir a los servicios de ampliación y reformas para ampliar y cambiar la casa como prefieran.

La personalización es la base de Animal Crossing: New Horizons. El juego ofrece más opciones que nunca: desde elegir el tono de piel, el peinado y la ropa del personaje del jugador, hasta la posibilidad de colocar las instalaciones y los objetos en cualquier sitio de la isla: ¡los residentes pueden hasta decorar el interior y el exterior de sus casas como prefieran!

A medida que crezca la isla, se irán construyendo más instalaciones. Entre ellas se incluye un museo para exhibir la riqueza natural de la isla, una tienda repleta de muebles y enseres que los jugadores no pueden crear ellos mismos, una sastrería que ofrece ropa y artículos de moda y una zona de acampada para acoger a invitados.

El museo del juego será como nunca antes se había visto. NINTENDO

Tras llegar a la isla, los nuevos residentes recibirán una sesión informativa de mano de los empleados de Nook Inc. y se les proporcionará una tienda de campaña, incluida con el plan. Los jugadores podrán decidir con los otros habitantes dónde plantar su propia tienda, así como las de los demás.

El Aeródromo es el punto de llegada a la isla. Está abierto las 24 hora del día y permite a los residentes invitar a otros jugadores a su isla por medio de la comunicación local o en línea. Los residentes también pueden viajar a otras islas, claro. Hasta ocho personas pueden jugar en la misma isla a la vez, por lo que es la oportunidad ideal para reunir a los amigos y vivir mil aventuras juntos.

Gracias al Plan de Asentamiento en Islas Desiertas de Nook Inc., ocho personas pueden vivir en la misma isla. Con el modo “Partida en grupo”, los residentes pueden llamar hasta a tres jugadores más para explorar la isla a la vez. El jugador que llame al resto será el líder y, los otros, los acompañantes. Es muy sencillo cambiar de líder, lo que permite que los jugadores se turnen. Los seres vivos u objetos que recojan los acompañantes se guardarán en el depósito de reciclaje que hay en la oficina de gestión vecinal.

Gracias a las excursiones, los jugadores pueden visitar islas lejanas, aunque, como se trata de viajes a destinos sorpresa, es imposible saber de antemano dónde irán a parar. Estas pequeñas islas contienen muchos materiales de bricolaje y seres vivos que los jugadores pueden llevarse de vuelta a casa.

Se podrá viajar a misteriosas islas con animales y plantas exóticos. NINTENDO

Otras funciones para disfrutar aún más la isla

Nada más llegar, los jugadores solo tendrán un par de vecinos en la isla. Sin embargo, a medida que la vayan desarrollando, más animales se dejarán caer de visita e incluso se mudarán al lugar. En ciertos casos, los jugadores podrán invitar ellos mismos a los nuevos residentes.

La isla no solo acogerá a nuevos residentes: ¡también recibirá con los brazos abiertos a los turistas! Estos visitantes temporales pueden ofrecer artículos imposibles de obtener en la isla de otra manera. Los visitantes también pueden participar en eventos muy divertidos, como el Torneo de Pesca y la Caza de Bichos, que estarán disponibles en distintos momentos del año. A través de actualizaciones gratuitas, Animal Crossing: New Horizons recibirá nuevos eventos de temporada e invitados especiales.

Los usuarios que tengan tanto Animal Crossing: Pocket Camp para dispositivos móviles, como Animal Crossing: New Horizons, recibirán objetos especiales en ambos juegos. Se anunciarán nuevos detalles más adelante en la cuenta oficial de Animal Crossing en Twitter. Además de tener Compatibilidad con amiibo siendo posible invitar a estos viejos conocidos a Fotopía, una isla algo apartada pero de fácil de acceso, donde se puede hacer posar a los modelos para sacar fotos muy creativas.