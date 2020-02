Los fans crean un gráfico que explica cómo se transfieren los Pokémon al nuevo servicio de almacenamiento

THE POKÉMON COMPANY

La pasada semana The Pokémon Company nos anunció el nuevo servicio en la nube para almacenar pokémon de los diferentes juegos. La idea es tenerlos todos en un mismo lugar y poder intercambiarlos. Se llama Pokémon Home y está disponible para Nintendo Switch y dispositivos móviles compatibles.

Pokémon Home permitirá que los usuarios que tengan vinculada la misma cuenta de Nintendo puedan acceder a sus cajas desde ambas versiones. Pero pese a las explicaciones, uno puede llegar a perderse en esto de pasar Pokémon de generación en generación con el nuevo servicio de almacenamiento.

Sabedores de que la cosa puede llegar a ser liosa, la comunidad de fans de la franquicia ha intentado aportar un poco de luz. Para ello, han creado una imagen con la información necesaria para llevar Pokémon al nuevo servicio de almacenamiento.

Que se sepa, inicialmente fue el usuario de Reddit dominodave el que diseño una sencilla imagen que mostraba cómo llevar Pokémon de juego en juego para llevarlos luego a Pokémon HOME. Después, otro usuario de Reddit, esta vez YamiArtio, la mejoró con más títulos.

El gráfico de dominodave para entender cómo funciona Pokémon Home. Dominodave

La imagen final incluye la información necesaria para transferir los Pokémon de Pokémon Colosseum, Pokémon XD, My Pokémon Ranch, Pokémon Dream World y Pokémon Walker. Muestra también cómo añadir Pokémon de la generación original, en este caso por medios no autorizados The Pokémon Company.