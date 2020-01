'Pokémon GO': llegan las batallas en línea y el servicio en la nube para almacenar Pokémon

Las batallas en línea en Pokémon GO ya están aquí. The Pokémon Company ha lanzado la fase previa de su Liga de combates GO, una función en la que los entrenadores pueden competir en línea entre ellos.

Los entrenadores tendrán ahora la oportunidad de caminar para entrar en la Liga de combates GO y enfrentarse a oponentes de todo el mundo a través de un sistema de emparejamiento en línea, así podrán subir de rango en la propia liga.

Según el comunicado oficial, la nueva característica ya ha comenzado a distribuirse entre los usuarios del juego en función de su nivel. Durante la fase previa o de pretemporada, la Liga de combates GO se probará antes del lanzamiento de su versión definitiva con el objetivo de optimizar y equilibrar los combates.

Al igual que los combates de Pokémon GO entre amigos, los combates de liga se organizarán en tres categorías: Liga Super (Great League), Liga Ultra (Ultra League) y Liga Master (Master League), y estas irán rotando cada dos semanas. Según sus resultados, los entrenadores obtendrán un ranking global que se conservará con el inicio de la primera temporada de la competición.

Liga de combates GO se probará antes del lanzamiento de su versión definitiva

Las recompensas que se obtengan estarán determinadas por el ranking y por los combates ganados. Los entrenadores deberán caminar 5 kilómetros antes de poder competir en la liga y desbloquear 5 combates en línea, hasta un límite de tres veces al día. Este acceso también se puede comprar a cambio de monedas del juego, pero requiere andar al menos dos kilómetros.

En los combates se obtendrán grandes cantidades de polvoestelares, caramelos raros, máquinas técnicas y pases de incursión premium especiales -mejoran las recompensas y los encuentros de pokémon raros-, todo ello en función de la clasificación y de las victorias. A esto se añaden también objetos especiales protagonizados por Pikachu como luchador de lucha libre.

Pokémon Home, para almacenar pokémon

En febrero llega el servicio en la nube para almacenar pokémon de los diferentes juegos en un mismo lugar e intercambiarlos. Pokémon Home, disponible para Nintendo Switch y dispositivos móviles compatibles, permitirá que los usuarios que tengan vinculada la misma cuenta de Nintendo puedan acceder a sus cajas desde ambas versiones.

Cuenta con un plan de pago y otro gratuito con funciones reducidas. Con el plan básico, el usuario tendrá una capacidad de 30 pokémon frente los 6.000 del plan 'prémium'. Según explica en su página web, la capacidad de la caja prodigiosa con el plan gratuito es de tres pokémon, mientras el de pago es de diez.

El plan básico da para almacenar 30 pokémon, por los 6.000 del plan 'prémium'

Los usuarios que tengan una cuenta 'prémium' podrán participar y crear grupos. Sin embargo, aquellos que tengan la cuenta básica sólo podrán participar en ellos. Los precios van de los 2,99 euros al mes a los 15,99 euros al año, pasando por los 4,99 euros cada tres meses.

La versión de Pokémon Home para la consola Nintendo Switch puede conectarse con los videojuegos Pokémon Espada, Pokémon Escudo, Pokémon: Let's Go, Pikachu! y Pokémon: Let's Go, Eevee!. Además, las versiones de Pokémon Home para Switch y teléfonos móviles pueden conectarse al Banco de Pokémon para Nintendo 3DS, algo que se espera que en un futuro también sea compatible con Pokémon Go.

Pokémon Home advierte de que cuando se transfiere un pokémon desde Pokémon: Let's Go, Pikachu! o Pokémon: Let's Go, Eevee a Pokémon Espada o Escudo, el pokémon no podrá volver al juego original.