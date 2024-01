Zeus Montiel y Susana Bianca han roto: "Ella está abandonada"

Se ha acabado el amor para Zeus Tous Montiel y Susana Bianca. La ya expareja, que se conoció en la casa de Gran Hermano VIP, ha puesto punto final a su relación, tal y como ha informado este domingo Fiesta.

Aunque la relación parecía ir viento en popa, lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Los viajes en solitario de Susana y la poca interacción entre ambos en las redes sociales habían encendido las alarmas, desatando unos rumores que ahora se confirman.

Según Amor Romeira, amiga de la modelo, ha sido él quien ha puesto punto final a la relación. "Él le dejaba tirada a ella cuando organizaban un viaje. Lo planeaban y luego él no iba", asegura la colaboradora.

"Zeus le ha dicho que tiene una forma de ser, y que ella tiene que aceptarla. Cuando planean un viaje, él se raya y no puede hacerlo", ha detallado Amor, sobre los motivos de la ruptura.

"Susana ha querido llegar hasta el final. Ella lo está pasando muy mal. Me duele mucho, porque la han atacado mucho. Y es ella la que está abandonada, a la que han dejado. No quiere hacer nada, no quiere salir", asegura Amor sobre su amiga.

Según Iván Reboso, "él la deja a ella" y, después, es ella la que "descubre a una persona muy diferente a la que conoció en el concurso".