Zaira asegura que David conocía los ángulos muertos de 'La isla de las tentaciones': "Me hizo el helicóptero"

Zaira, la tentadora de David en La isla de las tentaciones, fue una de las protagonistas en el debate final del programa, que se emitió durante la noche del miércoles en Telecinco.

Durante el reality, la joven protagonizó una escena +18 que no se vio, pero que tanto ella como David, contaron. Zaira se metió al baño y se masturbó con la puerta abierta y mirando a al chico, que estaba tumbado en la cama.

En el debate, terminó de confesar qué ocurrió: "Yo no hago nada si no me dan pie, y él se sabía dónde estaban los ángulos muertos, donde las cámaras no grababan".

Zaira desencadenó las risas del plató al relatar qué hacía David en esos puntos ciegos. "Se bajaba los pantalones y hacía el helicóptero", aseguró. Sandra Barneda le pidió que explicara qué era. "Con la Torre Eiffel hacia arriba, pues moverla", explicó sobre el pene de David.

El chico desmintió la historia de Zaira con humor, por los rumores que ella extendió de su supuesta relación con Rauw Alejandro: "Sí, lo hacíamos Rauw Alejandro, Lunay y yo el helicóptero".

Zaira cuenta su versión de lo que pasó con David en la isla 🚁 ¿Qué versión creéis?



🔁 La de Zaira

❤️ La de David



🐍 #TentacionesDBTFinal2

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/VkuUgEzigp — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 10, 2024

María, novia de David, se enfadó. "Para mentir hay que ser un poco más inteligente", le dijo a la tentadora. "Yo he sido tentadora y cuando usas los ángulos muertos, te llaman la atención rápido", añadió. Álex, por su parte, confesó que él lo intentó, pero desde producción le fueron a buscar.