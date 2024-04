Gabriella, de 'La isla de las tentaciones 7', pide disculpas tras opinar públicamente que las mujeres "son más de limpiar y criar hijos"

Si Marieta es una de las participantes de La isla de las tentaciones 7 que más llamó la atención, e incluso ahora está en Supervivientes 2024, su novio, Álex, no se quedó atrás, al igual que su tentadora, Gabriella, la cual incluso sigue dando que hablar en redes.

La murciana, que actualmente sale con Álex, ha estado en el centro de la polémica debido a unos comentarios machistas en una entrevista que le grabaron en las fiestas de su ciudad.

"¿Piensas que actualmente la mujer tiene menos derechos que el hombre aquí en España?", le preguntó el entrevistador. "Yo soy muy antigua, entonces pienso que las mujeres hay cosas que no pueden hacer. O sea, hay cosas que pueden hacer que los hombres no, y al revés", respondió ella.

"Los hombres siempre tienen como más fuerza, más cosas y más trabajos de tipo físico", opinó la extentadora. "Las mujeres directamente son más de... Suena machista, pero son de limpiar, de hacer cosas de criar hijos".

"¿Que podemos trabajar? Sí, claro que sí, porque ole nuestro toto, ¿no? Estamos muy modernizadas, pero hasta cierto límite. Yo no me voy a poner a trabajar de albañil", añadió. "Hoy en día y lo he pensado toda mi puta vida que a mí me encanta tener mi marido que me mantenga".

Tras difundirse el vídeo por redes, las críticas no dejaron de llegar, motivo por el que el entrevistador se pronunció. "La peña en redes se cree todo lo que ve y oye", dijo, dejando en el aire que podrían tratarse de unas declaraciones hechas en broma.

Aun así, la propia Gabriella, sin confirmar si era en serio o no, quiso pedir perdón en sus stories de Instagram: "Quiero pedir disculpas públicamente por los comentarios desafortunados que hice en una entrevista que me hicieron el otro día en las fiestas de mi ciudad".

"En ningún momento pensé que podían llegar tan lejos mis palabras y siento haber podido ofender a tanta gente. Esa no es ni de lejos mi verdadera posición ni mis pensamientos en relación a los derechos de las mujeres", aseguró la extentadora. "Reitero mis disculpas más sinceras y espero que todo se quede en un malentendido".