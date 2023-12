Xavier Sardà le dijo 'no' a Carlos Latre para entrar en 'Crónicas marcianas': "Me dijo que estaba loco"

Carlos Latre y Xavier Sardà fueron la primera pareja en protagonizar el reencuentro de Crónicas marcianas durante la noche del martes en Telecinco. Ambos recordaron sus mejores momentos en el emblemático programa y sus comienzos.

"En la primera entrevista que me hizo me dijo que no", contó Latre sobre el presentador. Pero la versión más joven del imitador le echó cara al asunto: "Empecé a imitar a gente de Crónicas y a sus personajes detrás de él y Xavier me dijo que estaba loco".

Sardà reía al rememorar aquel momento. "No sabía si darle una cuchilla o ficharle", bromeó. "Le dije que si le contrataba, que si se afeitaría", añadió, proyectándose después las imágenes de los comienzos de Latre en el programa en 1999.

"Yo pesaba 15 o 20 kilos más", señaló el humorista. Paz Padilla, que también estuvo presente, quiso que Carlos volviera a imitar a alguno de sus famosos personajes. Y así fue.

"Uno de los personajes que imitaba me llamó para decirme que me había quitado el trabajo", sorprendió con la anécdota. "Me dijo que me llamaron a mí para hacer de él, pero que era muy caro y que al final lo hacía él", recordó entre risas.