Este martes, el programa Así es la vida anunciaba a Carmen Borrego como su nueva colaboradora, y en una primera llamada telefónica, la hija de María Teresa Campos explicaba que necesitaba todavía tiempo para recuperarse del fallecimiento de su madre.

No obstante, este miércoles, la nueva tertuliana ha aparecido en plató, donde ha hablado con Sandra Barneda del duelo por el que está pasando. "Mediaset ha sido mucho mi madre, y es ver a mis compañeros, que eran sus compañeros", ha expresado la pequeña de las Campos.

Por esta línea, Borrego ha explicado la forma en la que ha entrado en las instalaciones de Mediaset, pues todavía le cuesta afrontar que María Teresa ya no está. "No he podido entrar por dentro de Telecinco, he tenido que ir por fuera", ha explicado.

"Desde que he entrado he estado emocionada. Ha habido un momento antes de entrar en el que pensé que no me iba a salir ni la voz", ha expresado Borrego.

Aunque ha reconocido que tanto ella como su hermana, Terelu Campos, tienen la suerte de disponer de muchas imágenes y vídeos de su madre, la colaboradora de Así es la vida a reconocido que verla todavía le "causa dolor".

Emocionada, ha explicado que estar con su hermana le "da paz". "Es muy parecida a mi madre, y tengo la necesidad de abrazarla, lo que no puedo hacer con mi madre", ha contado, entre lágrimas.