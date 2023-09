La dura crítica de la pareja de Gustavo a Terelu y Carmen Borrego en 'GH VIP': "Unas veces era familia y otras el chófer"

La muerte de María Teresa Campos supuso un fuerte golpe no solo para su familia y sus personas más cercanas, sino para todo el mundo de la televisión. Por ello, no es de extrañar que su recuerdo esté muy presente en la memoria colectiva. Especialmente en el caso de Gustavo Guillermo, el que fuera su chófer.

Ambos tenían una relación muy cercana. De hecho, al entrar a concursar en Gran Hermano VIP quiso destacar que, para él, estar en el programa era un "regalo de ella", aunque llevara la "pena por dentro".

Sin embargo, como así ha explicado su mujer, Ainhoa, con el resto de la familia Campos, no había tanta intimidad. Y es que, como así aseguró en el primer debate de GH VIP, Carmen Borrego y Terelu no se comportaron con Gustavo con el cariño que su madre le tenía: "No le han gustado, no se ha sentido cómodo y no se ha sentido querido".

Ainhoa, sobre Gustavo: "Hay muchos momentos en la vida de ellas y de él en el que era familia, y otros que era el chófer" #GHVIPDBT1 pic.twitter.com/z1IMgGs0wA — Gran Hermano (@ghoficial) September 17, 2023

"Ha habido muchas cosas que no le han gustado, no se ha sentido cómodo y no se ha sentido querido", ha querido destacar en el plató. Por ello, se habría "distanciado de ellas" durante los últimos meses antes de que María Teresa comenzara a enfermar.

Según ha contado Ainhoa, las dos hijas de la presentadora no tenían la misma cercanía con Gustavo y, de hecho, llegaron a tratarle de manera muy diferente: "Hay momentos que es familia y otras veces que es el chófer".

"Venía de unos días de mucha intensidad y de muchísimo cansancio y muchísimo estrés. Es verdad que le está costando. Tiene un poco la cabeza fuera todavía", ha remarcado la mujer del conductor.

Aunque no todo han sido ataques hacia las Campos. Y es que también ha confirmado que tanto Carmen como Terelu llamaron a Gustavo para animarle antes de entrar en la casa de Guadalix: "Aseguro que esa llamada existió".