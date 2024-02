La viral reivindicación de una madre en Tiktok tras una "peleilla en el parque infantil" por el pasotismo de unos padres

Los conflictos entre niños en un espacio compartido son comunes, no en vano pasan por una etapa de aprendizaje y socialización. La pega puede venir cuando los padres, quienes deben guiar ese aprendizaje, no lo hacen, como así lo ha denunciado una tiktoker, que se ha hecho viral con su reivindicación.

La madre, cuya cuenta es Srta. Bordeus, explica cómo llegó al parque con su hija de año y medio para que se montara en los distintos aparatos de juego del lugar. Pero allí había "un grupito de tres amiguitos" de unos cinco años en un carricoche.

Cuando la madre se acercó con su pequeña, los dos niños y la niña que ya estaban allí le dijeron que no podía montar, con un "esto es mío y no puedes subir", e incluso trazando una línea en el suelo con un palo para marcar su supuesta propiedad.

Como ya había tres niños subidos, la mujer decidió esperar a que hubiera un hueco y fue al tobogán mientras tanto. Cuando por fin hubo hueco, intentó que su pequeña se montara en carricoche, pero los niños lo impidieron de nuevo.

"Riéndose levantó el puño y me dijo que le iba a dar un puñetazo a mi hija", cuenta la madre, que se tuvo que contener para no solarle palabras mayores. Justo al lado estaban sus dos madres y un padre, a los que la tiktoker había oído decir que no harían nada si uno de sus hijos llama "tonto" a otro en el parque.

"Me ha escandalizado... he entendido cómo son así de malotes sus hijos", hacía ver. De hecho, los niños y la niña después siguieron molestando a su hija en el tobogán. Madre e hija se acabaron yendo con un "estos niños son tontos", algo de lo que la madre no se enorgullece, pero de lo que no se arrepiente.

Uno de los niños comenzó a gritar a su padre que le habían llamado tonto, pero los padres "no han hecho ni puñetero caso". Así, en opinión de la madre los otros padres deberían irse "a un bar" a hablar y dejar a los niños con los abuelos y no desentenderse de ellos en un parque.