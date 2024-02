Una exempleada destapa lo bueno y lo malo de trabajar en McDonald's: "Si quieres dinero, no es tu sitio"

McDonald's es una de las cadenas de comida rápida más populares y extendidas del mundo y, sin embargo, sigue existiendo cierto misterio en torno a ella, desde el secretismo de la receta de sus productos más famosos hasta la forma de trabajar de sus empleados.

Precisamente, una extrabajadora de esta franquicia ha destapado cuáles son las ventajas y desventajas que supuso para ella formar parte de la plantilla. "Ya ha pasado una semana oficialmente desde que me fui de McDonald's", ha comenzado diciendo la usuaria de TikTok @mayaxauen, reconociendo que ya se siente "con las capacidades" para hablar de ello.

En cuanto a lo más positivo, lo que más destaca es que está enfocado para "gente joven que estudie o tenga otras responsabilidades, por lo que son flexibles". Y es que los empleados delimitan sus "disponibilidades", ya sea con una jornada completa o parcial o en horario de tarde o de mañana. "Si buscas un trabajo para compaginar, está muy bien", ha añadido.

"Hay un ambiente joven, todo el mundo tiene entre 18 y 20 años y pico, 30 como mucho", ha explicado. Aunque ha reconocido que de vez en cuando hay "malos rollos", a grandes rasgos "te lo pasas bien". "Nos vamos de fiesta, hacemos muy buena piña", ha asegurado.

Entre la "faena" que hay por norma general, lo cierto es que también hay espacio para los descansos, que alivian intensidad en las jornadas. De hecho, según ha explicado, a partir de las jornadas de 4 horas tienes un descanso de 20 minutos y, a partir de las seis, pasan a ser de 30.

"Es duro mental y físicamente"

Pero su experiencia en esta popular franquicia ha tenido una parte no tan positiva. En primer lugar se encuentra, en su caso, el factor económico. "Empecemos por lo más obvio: si quieres dinero, el McDonald's no es tu sitio", ha asegurado la joven, señalando que aunque se encuentra "dentro de la legalidad", no es el sueldo "más digno del mundo".

Dejando a un lado la "precariedad", la usuaria de TikTok también ha puesto sobre la mesa lo peor de sus horarios. Y es que, a pesar de la flexibilidad, lo cierto es que "si tienes necesidades, no se van a poder cubrir con el sueldo. O, al menos, en un inicio, "al entrar como crew", cuando no tendrás ni siquiera un horario o un sueldo fijos. "Cada mes tu sueldo variará porque variarán las horas que hagas ese mes", ha explicado.

Además, trabajar en esta franquicia no está al alcance de todo el mundo, pues "es duro mental y físicamente". Por un lado, "tienes que hacer el trabajo de otras seis personas, porque hay mucha faena y solo sois cinco trabajando", haciendo labores físicas como "coger peso" y "limpiar" y, en definitiva, "ir de un lado a otro".

Por otra parte, se encuentra el agotamiento mental. En este sentido, al tratarse de una franquicia de comida rápida, "trabajas bajo una presión de rapidez". "Es un trabajo en equipo, en cadena", ha explicado, algo que facilita que en algún momento del proceso se "cometan errores". Por ello, ha concluido diciendo "no todo el mundo aguanta" un trabajo de hostelería como este, muchos optan por él porque "necesitamos dinero".