Recibe la llamada para recibir un trasplante cuando iba a un concierto de Taylor Swift y admite que pensó en rechazarlo

Getty Images for TAS Rights Mana

La gente que está esperando un trasplante de órgano está pendiente del teléfono porque la importancia de la llamada de que hay un órgano compatible es vital. Pero a veces, esta llamada llega cuando se dirige a cumplir otro sueño.

Es lo que le ocurrió a una australiana llamada Tamara Gray, que se ha hecho viral al conocerse que recibió una llamada para avisarle de que su trasplante de riñón estaba disponible cuando se dirigía a un concierto de Taylor Swift en Sydney.

En declaraciones al Canal 9 de la televisión australiana, Gray, de 35 años, dijo: "Recibí una llamada del hospital diciendo que tenían un riñón". Esto ocurrió cuando iba a coger un avión para ir a ver a la cantante estadounidense.

Tamara Gray, la fan de Taylor Swift que no pudo ver a Taylor Swift tras ser avisada de que tenía un trasplante disponible. Channel 9

"No mentiré, hubo una fracción de segundo en la que consideré decir no al riñón, pero, ya sabes, no estoy loca", dijo. "Tengo algo llamado nefropatía por IgA, por lo que en realidad es una enfermedad autoinmune que ataca mis riñones", explicó la mujer.

El momento fue una especie de milagro para Gray. "Obviamente estaba destinado a ser así", dijo. "Porque si estuviera en ese vuelo, básicamente habría perdido la llamada y sólo hay 30 minutos para responder, de lo contrario pasan al siguiente destinatario", explicó.

"Paso 15 horas a la semana predominantemente en diálisis cada semana", añadió la paciente, que reveló que sus amigas decidieron seguir asistiendo al concierto, pese a lo cual no hay rencor entre ellas.

"Ahora que puedo viajar después de haber recibido un trasplante, mi amiga dijo 'bueno, iremos a verla a Europa o algo así'", dijo Gray.