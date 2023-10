El tenso altercado de Victoria Federica con una fotógrafa: "Le dio un ataque de ansiedad"

Victoria Federica vuelve a ser noticia por su peculiar relación con la prensa, que esta vez le ha llevado a, supuestamente, tratar mal a una fotógrafa en un photocall.

Según ha emitido Socialité, el modelo Javier Esdo ha denunciado cómo la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha protagonizado un desagradable altercado con una fotógrafa.

"Acabo de venir de un evento de una marca y es vergonzosa la actitud de Victoria Federica, das mucha pena, no sé cómo te siguen llamando para ir a eventos", relata el joven en sus redes, según ha emitido el programa de Telecinco.

"Una fotógrafa supersimpática que estaba haciendo fotos en el evento se ha tenido que ir al baño llorando con un ataque de ansiedad por cómo la ha tratado, con un aire de desprecio y superioridad, así no se trata a las personas", detalla.

Entonces, el modelo le envía a la influencer un mensaje directo que tiene que ver con su supuesto trato a los medios. "Déjame decirte algo, tú estás ahí haciendo tu trabajo, pero ellos también, pon los pies en la tierra y no te disocies tanto de la vida real".

Preguntada por este incidente, Carlota Boza, íntima amiga de Victoria Federica, ha intentado justificar su actitud diciendo que no entiende a la fotógrafa: "Entiendo que te dé un ataque de ansiedad si te habla mal alguien a quien quieres, pero que te pongas así por alguien que no conoces no lo comprendo".

Además, Carlota pide a los reporteros acostumbrarse a que a veces "te hablan mal" sin tomárselo tan a pecho. Unas palabras que fueron muy criticadas por María Patiño.