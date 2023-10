Violeta Mangriñán, embarazada de su segunda hija, sufre un accidente de coche

Susto tremendo para Violeta Mangriñán. La influencer, embarazada de su segunda hija junto a Fabio Colloricchio, ha tenido un accidente de tráfico mientras viajaba en coche por las calles de Madrid.

Sin embargo, y pese al mal trago, Violeta ha querido rápidamente tranquilizar a sus seguidores de las redes sociales, escribiendo qué ha pasado y cómo se encuentra tras acudir al hospital donde ha sido sometida a distintas pruebas.

"Acabo de tener un accidente con el cabify en el que iba. La hostia ha sido tremenda, pero por suerte estoy bien. Me duele increíble el cuello, pero por lo menos puedo vivir para contarlo", ha manifestado en sus stories de Instagram. De esta forma, y según ha relatado, donde más daño se ha hecho ha sido en la zona del cuello.

Según ha contado, todo ha sucedido en Madrid, cuando el coche en el que viajaba ha chocado contra otro vehículo. "El cabify en el que circulaba iba muy rápido para la calle en la que transitábamos y no ha tenido capacidad de reacción para frenar. Nos hemos estampado contra un coche que salía de un garaje de pleno".

"Yo me he comido el asiento de copiloto. Me duele la frente, la oreja, el abdomen por el tirón del cinturón por la tripota, pero sobre todo el cuello", ha contado sobre las consecuencias el accidente.