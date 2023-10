María Pombo: "Me gustaría que mi hijo no tuviera que decirme 'mamá, soy gay'"

María Pombo fue la protagonista de las redes sociales este pasado martes. Además de celebrar su cumpleaños, la influencer fue la invitada del programa de Laura Escanes Entre el cielo y las nubes.

Ambas hablaron del "pasado, presente y futuro". Entonces, además de hablar de su trabajo y de su proyección -y situación- pública, hubo tiempo para contar cosas más personales.

Entre ellas, María se sinceró sobre cómo cree que reaccionaría si su hijo fuera homosexual. "¿Cómo te sentirías si tu hijo te dice que pertenece al colectivo LGTBIQ+?", le preguntó Escanes. "Yo creo que como madre no te lo tienen que decir, que lo sabes. En el momento que viene tu hijo y te lo dice, dices: 'genial, pues seguimos'", respondió Pombo.

"Yo personalmente le haría el camino fácil para que no tuviera que sentarse a decírmelo. Me gustaría que mi hijo no tuviera que decirme: 'mamá, soy gay', que no haya esa conversación porque yo lo sepa", aseguró María a este respecto.

Por otro lado, sobre por qué cree en Dios, Pombo aseguró: "Yo creo que es una pregunta difícil pero he nacido en un ambiente que desde pequeña me han inculcado esos valores y cuando me he ido haciendo mayor, he seguido eligiendo ese camino porque me hace querer seguir siendo mejor persona".