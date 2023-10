Carlota Boza habla de su amistad con Victoria Federica y Froilán: "Veraneábamos juntos"

La actriz de La que se avecina, Carlota Boza, ha acudido al pódcast Animales Humanos a hablar sobre su pasado, presente y futuro. Además de comentar su papel en la conocida serie de Telecinco, también ha revelado su relación con Victoria Federica.

Antes incluso de lanzarse al mundo de los influencers en paralelo a su papel como la hija de 'Los Cuquis', Boza ya se codeaba con la realeza. De hecho, considera a la sobrina del rey como "amiga de la infancia".

Así la ha definido ante el presentador, Ibai, que ha confesado su sorpresa a encontrar una foto de 2019 de Carlota junto a Victoria Federica en su perfil de Instagram. "¡Victoria eres la mejor! Te quiero. Por esta y muchas más", se puede leer en la mencionada publicación.

"Veraneábamos juntas", ha explicado. Ambas acudían a Sotogrande al mismo tiempo y se conocieron porque "hacían castillos de arena juntas" y sus toallas siempre estaban al lado.

"Yo tenía mi grupo de amigos allí y ella también estaba", ha comentado: "Fuimos creciendo y con 14 años nos dimos el número y quedábamos también en Madrid".

La ha definido como "graciosa" y siempre "sonriente", aunque ha revelado que nunca ha hablado con ella del famoso meme de "Patín Piti". Además, también ha asegurado que conoce a Froilán del mismo entorno.

No obstante, con él no ha continuado mucho la amistad y solo lo ha visto en diferentes eventos por casualidad. Eso sí, le ha defendido. "Yo nunca le he visto hacer nada malo", ha sentenciado: "Mis amigos hacen cosas peores".