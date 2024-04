Vanesa Martín recuerda el día que una fan se metió en su habitación del hotel: "Yo estaba desnuda sosteniendo la puerta"

Vanesa Martín, tal y como hizo María León, también confesó en Martínez y Hermanos cuál fue su momento más bochornoso. La cantante aseguró que había sucedido en Nueva York, cuando fue a dar un concierto.

La artista llegó al hotel donde se alojaba y una chica que trabajaba allí fue a hablar con ella: "Me dijo que era fanática mía y que me quería saludar". Martín le avisó de que iba a ducharse. "Al final me bajé antes y la saludé, me dijo que iba a ir al concierto y le di invitaciones", explicó.

"Después me metí en la ducha y escuché la puerta abrirse", afirmó Vanesa, que acabó confirmando lo que todos estaban temiendo. "Entró la chavala en la habitación y yo estaba desnuda sosteniendo la puerta del baño para que no la abriera", recordó.

Al parecer, la fan de Vanesa quería dejarle una botella de vino en una bandeja. "Pero se oía cómo corría el agua de la ducha, no sé si ella no la escuchó", se extrañó la cantante.

"La chica preguntó que si estaba ahí y yo acabé respondiendo que sí como pude", confesó entre risas. Finalmente, la fan no le vio desnuda, pero fue el momento más vergonzoso para la malagueña.