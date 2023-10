La denuncia al actor Juan José Ballesta por un presunto delito de agresión sexual cometido, según la supuesta víctima en el mes de julio de 2023 tras una noche de "alcohol y drogas", ha generado un gran revuelo en nuestro país.

Así, este viernes, Isabel Rábago ha destacado, desde el plató de actualidad de Vamos a ver que el intérprete "está tranquilo": "Al principio, su único miedo era perder el trabajo que tiene actualmente. En cuanto esto se archive, que está convencido de que se va a archivar, él va a tomar medidas".

Además, Rábago ha destacado que la víctima apuntó que había varios testigos en el momento que se produjo la presunta agresión: "Van a llamar a los familiares de la supuesta víctima para declarar. Ella habló de muchos testigos que también irán a declarar".

Hace solo unos días, la colaboradora reveló que la supuesta víctima "sufre esquizofrenia paranoide y consumía cocaína". Asimismo, el matinal ha mostrado unos audios que la presunta víctima envió a Raúl, el otro acusado de la agresión sexual: "Ella asegura en sede policial que en estos mensajes Raúl le reconoce que la ha violado y todo lo que ella plasma en la denuncia... En cambio, como vamos a comprobar, nada de lo que ella dice aparece en esos audios".

"Tú estás colgada, como una puta regadera, todo lo que estás diciendo es mentira. Está grabado por las cámaras", asegura Raúl en los audios donde, además, se mantiene firme: "Ten cuidado, te puedes buscar una 'esa' por injurias".

Sin embargo, lejos de amedrentarla, la mujer desata su ira: "Que me das asco, no, lo siguiente. Guarro, cerdo, malnacido, que eres un violador, un camello, una trata de negras... No te equivoques tú. Ten mucho cuidadito porque yo también tengo amigos en la Policía".