'Vamos a ver' celebra el 49 cumpleaños de Joaquín Prat: "Mi mejor regalo es este programa y toda la gente que lo hace"

Este miércoles, Joaquín Prat ha soplado las velas de su 49º cumpleaños y, desde el comienzo de Vamos a ver, el programa que presenta cada mañana en Telecinco, no ha parado de recibir felicitaciones, tanto de parte de sus compañeros como de los entrevistados.

Así, al terminar el Club Social del matinal, su hermana, Alejandra Prat, última incorporación de la sección del corazón de Vamos a ver, se ha levantado del sofá para, poco después, regresar con una tarta entre sus manos.

Tras haber dado las gracias a sus compañeros y con una sonrisa de oreja a oreja, el presentador ha tomado la palabra: "Mi mejor regalo es el equipo de Vamos a ver, este programa y toda la gente que lo hace".

"No voy a entrar en cuestiones personales porque no soy del clan Campos y mi vida personal me la mastico yo solito", ha agregado, entre risas, el periodista que, finalmente, ha agregado: "Gracias a todo el equipo de este programa y a todos ustedes porque nosotros trabajamos para ustedes. Muchas gracias".