Joaquín Prat lee en directo la queja de una espectadora: "El guirigay y el griterío hacen imposible la escucha del programa"

El espacio dedicado a la crónica social en los programas de televisión genera, normalmente, un ambiente de debate y tensión entre los diferentes colaboradores, que no dudan en interrumpirse para tratar de hacerse escuchar.

Esta situación ha sido duramente criticada por Joaquín Prat, presentador de Vamos a ver, el matinal de Telecinco, que, durante el desarrollo del Club Social del programa, se ha visto obligado a mandar callar a sus compañeros para advertir de que los espectadores no se estarían enterando de nada en sus casas.

Sin embargo, este viernes, el periodista ha ido más allá y, en directo, ha leído el mensaje que le ha enviado una de las espectadoras: "Pilar me escribió ayer: 'Quería decirte que el programa no hay quien lo vea'".

"Se produce un griterío imposible, todos hablan a la vez y el guirigay hace imposible la escucha. Me encanta lo que hacéis, pero si seguís sin ponerle remedio creo que ya no podré seguir escuchándoos", ha leído Joaquín Prat que, ha aprovechado para insistir: "Por favor, no habléis todos a la vez".

Por su parte, Adriana Dorronsoro, copresentadora del Club Social, también ha pedido "disculpas a Pilar y al resto de espectadores". Los demás colaboradores, además, han mandado un saludo y un beso a la afectada.