Una soltera de 'First Dates' sorprende con su gran cambio físico: "He adelgazado 86 kilos"

"Tanto en el colegio como en el instituto sufrí bullying. No es fácil ser la gordita de la clase o que se metan contigo por tu aspecto físico. Todo eso que pasé me dejó huella y me refugié en la comida para poder sobrellevarlo", comentó Ester este lunes en su presentación de First Dates.

Carlos Sobera fue el encargado de recibirla a las puertas del restaurante de Cuatro, pero ya en la barra se quedó sorprendido con el cambio físico que había sufrido la comensal.

Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

"Antes pesaba 165 kilos, ya he adelgazado 86 kilos después de hacer un cambio muy drástico en mi vida. Me dedico al sector de la nutrición porque no hay nada más bonito que poder ayudar a una persona a conseguir sus objetivos", explicó.

Su cita fue José Miguel, que destacó en su presentación que le habían engañado bastantes veces sus parejas: "Me he llevado muchas decepciones, la verdad", afirmó el repartidor.

Ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor, y el primer tema que trataron era su afición al deporte: "Me cuido mucho y me estoy preparando para competir en Bikini Wellness", destacó Ester.

José Miguel y Ester, en 'First Dates'. MEDIASET

Tras comentar su gran pérdida de peso, el valenciano también le contó que había hecho dos medio Iron Man, triatlón... "Siempre me ha gustado mucho el deporte".

También hablaron de la comida y de su pasión por ella, aunque ahora ambos se controlaban bastante para no volver tener el peso que tenían en el pasado.

Ester y José Miguel, en 'First Dates'. MEDIASET

Cuando la música comenzó a sonar en el restaurante, tanto Ester como José Miguel no dudaron en levantarse y ponerse a bailar. Mientras que él reconoció que no se le daba muy bien, ella le dijo: "He dado 16 años clases de bailes de salón".

Al final, tras besarse en el privado, José Miguel sí que quiso tener una segunda cita con Ester: "He estado muy a gusto". Ella, por su parte, también valoró volver a quedar: "Tenemos muchas cosas en común".