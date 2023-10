La curiosa comparativa de Vanesa a su cita de 'First Dates': "Pareces Amador Rivas en 'La que se avecina'"

Uno de los personajes más conocidos de la serie La que se avecina, en Telecinco es Amador Rivas, interpretado por Pablo Chiapella, que ha trabajado haciendo de todo y, por eso, Vanesa comparó a Sergio, su cita en First Dates este jueves, con el conocido personaje de ficción.

La madrileña, nada más entrar en el restaurante de Cuatro se quedó mirando a Laura Boado: "¿A mí de qué me suenas...? De La isla de las tentaciones", afirmó.

La madrileña le contó a la gallega del staff de First Dates que trabajaba en un club de dardos muy cerca del plató del programa: "He tardado cinco minutos en coche", señaló.

Vanesa y Laura Boado, en 'First Dates'. MEDIASET

"Llevo cinco años soltera y estoy buscando a un chico que se ría con mis vaciles y, que sobre todo, que no mienta porque no puedo con las mentiras", aseguró.

Su cita fue Sergio: "Soy un tipo apasionado por el mundo de la música y he hecho mis pinitos en el mundo de la radio y el rap", comentó en su presentación.

Mientras Vanesa sintió que no era su tipo, él reconoció que había visto a una chica que le gustaba mucho. Los dos pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor.

Durante la velada hablaron de parejas pasadas o de su trabajo, entonces fue cuando salió a la luz el extenso currículum del madrileño: "He trabajado siempre de atención al cliente, en un montón de sitios, incluso, en Parques Temáticos", comentó.

Vanesa y Sergio, en 'First Dates'. MEDIASET

"He sido locutor de radio, he entrevistado a un rapero muy famoso, hago equitación, pinto cuadros, me flipa la cocina y ha hecho hasta faldas para colegios", explicó.

Vanesa, sorprendida de todo lo que hacía Sergio, entre trabajo y aficiones, que le contestó entre risas: "Pareces Amador Rivas, ¿Cuántas hojas tiene ese curriculum? Te vas a quedar sin tinta en la impresora".

"Mis amigos me lo dicen mucho, me preguntan que qué me falta por hacer, pero me gustaría ser Guardia Civil, que es mi plan A, el B es la música", comentó Sergio.

Al final, el madrileño sí que quiso tener una segunda cita "para conocernos más". Pero ella prefirió quedar como amigos que como pareja: "No he notado feelling", argumentó.