Un opositor a policía fracasa estrepitosamente en su cita en 'First Dates': "Amigo, hasta luego"

El aspecto de Valentina nada más cruzar las puertas de First Dates este miércoles impactó a Laura Boado, sobre todo por los tatuajes repartidos por todo su cuerpo, especialmente en la cara: "¡Qué pasada!", exclamó la gallega.

"He vivido muy rápido, a los 16 años me fui de mi casa y, desde entonces, no he parado de viajar, conocer, experimentar con mi pareja, con mis 2 hijos...", afirmó en su presentación la tatuadora y anilladora.

Valentina y Laura Boado, en 'First Dates'. MEDIASET

También comentó que "en el amor me ha ido mal. Solo he tenido una pareja, se terminó porque se suicidó hace un año. He conocido gente, pero tener pareja es un tema más complicado".

"Me lo tomo como una lección de vida. Aprendí muchas cosas de él y no me duele, sino que me siento un poco resignada con la situación, por como pasó. Siento que pasó por algo", recordó la comensal.

Su cita fue Pablo: "Me motiva mucho el poder de cambiar las cosas y que el bien sea mejor que el mal", destacó el opositor y camarero en su presentación.

Lo primero que hizo fue piropear los tatuajes de Valentina y lo segundo que más le gustó fue de dónde procedía, Colombia: "Me encanta su país y que sea alternativa".

Pablo y Valentina, en 'First Dates' MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para charlar de viajes, de familia y de música, donde la colombiana le explicó a su pareja de la noche que hacía música emo mezclada con trap y un poquito de rap.

Él, por su parte, le contó que no había viajado mucho porque todavía no tenía mucho dinero y que, en el tema amoroso, solo había tenido una pareja con la que tenía buena relación. Ella le ha dicho también había tenido una sola relación y que no terminó bien, como le había dicho a Boado.

El momento más tenso de la velada fue cuando Pablo le contó que estaba haciendo las oposiciones para la Policía: "Amigo, hasta luego", le dijo la colombiana al enterarse.

Y le explicó que no le gustaba nada la policía y que siempre la paraban por la calle. Él se aventuró a decir que era por sus tatuajes y, defendiendo a sus futuros compañeros: "Ellos tienen unas obligaciones".

Aun así, Valentina quiso saber el motivo por el que había elegido esa profesión el madrileño: "Quiero cambiar el mundo y acabar con las cosas malas. Tengo claro que quiero ser policía y si a la persona que tengo enfrente no le gusta, ajo y agua", aseguró.

Al final, y tras haberlo hablado previamente y habiendo coincidido en que querían seguir caminos diferentes, los dos admitieron que no querían una segunda cita.

Valentina, en 'First Dates'. MEDIASET