David, en 'First Dates': "Me he casado conmigo mismo"

First Dates celebró este lunes su especial 'Second Dates', donde comensales que ya habían acudido al restaurante de Cuatro en busca del amor, volvían en busca de una nueva cita.

Como fue el caso de Andy, que en su primera visita al programa admitió que era un "guarromántico": "La primera vez que vine me lo pasé muy bien y cené de maravilla, pero a cita le faltó un poco de energía", señaló antes de exclamar: "¡He vuelto zorras!".

"Me suelen gustar todo tipo de chicos físicamente, pero sí me inclino por los creativos y con ambición, por lo que me cuesta mucho llegar a una segunda cita", le explicó a Carlos Sobera.

Su cita fue David: "Soy muy fiestero y me gusta mucho el hardtechno. Salgo de fiesta con mis amigos en mi coche llamado Helen, al que le puse unos detallitos rosas...".

Andy y David, en 'First Dates'. MEDAISET

Al verse y conocerse, ambos se dieron cuenta de que se parecían mucho: "Parecemos primas", admitieron. Durante la velada hablaron de sus trabajos, estudios o sus gustos musicales.

Andy señaló que seguía esperando la pareja perfecta, pero David dejó sin palabras al madrileño cuando le contó que: "Yo me casé conmigo mismo. Me prometí que me iba a tratar bien a mí mismo".

Al final, Andy no quiso tener una segunda cita con David porque "siento más energía de hermanas que de pareja". El madrileño, por su parte, tampoco quiso volver a quedar: "Somos muy iguales".