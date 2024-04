Una soltera en 'First Dates' se queda descolocada tras descubrir la afición de su cita: "No lo puedo soportar"

Susi, de 57 años acudía este viernes a First Dates con la mejor de las intenciones: encontrar un compañero con el que disfrutar de la vida después de llevar más de 18 años soltera. El hombre que esperaba encontrar debía, al menos, cumplir con dos requisitos. El primero de ellos que fuese una persona alegre. El segundo, que le gustaran los animales.

Dado que ella tiene tres gatos, a los que aseguraba mimar como si fuera ella misma, que su pretendiente le confesara que era aficionado a los toros, le resultó intolerable. "No lo puedo soportar", le expresaba a Pablo, de 53 años, que había acudido al programa a buscar también el amor.

Los dos habían comenzado además la velada ya con opiniones contrarias. Mientras el se había mostrado encantado en lo que vio de Susi, ella aseguraba que físicamente no le llamaba la atención: "Oju, no es mi tipo". Pero, aun así, decidió darle una oportunidad.

La conversación empezó a fluir y un momento salió el tema de los animales, por lo que Susi quiso saber si a Pablo le gustaba la tauromaquia, que respondió afirmativamente. Susi, escandalizada, reaccionó echándose las manos a la cabeza, un pequeño gesto por el que Pablo le preguntó si esa afición era algo malo.

"Malísimo, Si eres capaz de ir a una corrida y ver cómo matan a un animal... yo soy muy sensible", afirmaba Susi. "Lo de los toros me ha matado. No me cabe en la cabeza que a una persona le guste ver sufrir a un animal. A mí madre le gustan los toros y siempre estoy peleando con ella. Y es que no lo puedo soportar", confesaba en declaraciones al programa en privado.

Pese a ello, Pablo siguió luchando por encontrar similitudes entre ellos, llegando a asegurar que sentía "química con ella", lo que le llevó a decidir que quería seguir conociéndola en otra cita. Susi, en cambio, fue consciente de que había varias diferencias entre ellos que no iba a poder entender, por lo que decidió dejar que su relación se quedara solo en una cena.