Carlos Sobrera descubre qué es la "magia sexual" gracias a un solero de 'First dates': "Pido un deseo mientras tengo un orgasmo"

De hecho, tiene una relación especial con el espiritualismo desde los 9 años: "Empecé a escuchar y ver cosas estando despierto, y pensé que me estaba volviendo loco. Pero a los 14 años una señora en la parada del autobús me dijo que no lo estaba, sin conocerme de nada".

Aunque, lo que más sorprendió al presentador fue la confesión del joven, quien aseguró practicar "magia sexual". "Eso me puede llegar a interesar", exclamó Carlos al escucharlo. Por ello, Ryuk no dudó en explicarle de qué se trata: "Consiste en canalizar la energía del orgasmo. Durante el orgasmo se canaliza una energía superpoderosa".

"¿Tú puedes pedir un deseo mientras tienes un orgasmo?", le preguntó extrañado el presentador, a lo que él le aseguró que es "más o menos" así. "Veo energías, noto energías y atravieso otros planos. Yo sé que eso no lo puede hacer cualquiera", ha asegurado.

Por ello, ahora busca una persona que "no le corte las alas". "Quiero que me quiera tal y como soy", le pidió al presentador. Así finalmente conoció a Manu, quien busca "fluir" y busca que su relación amorosa sea "otro pilar de su vida".

Así, tras conocerse y hablar, ambos han parecido estar muy cómodos el uno con el otro. Ninguno de ellos quería encadenarse, pero sí que se preocupasen por el otro."Mientras que me demuestres que te importo, fóllate a quien quieras, no me importa". Por ello, los dos acabaron diciendo que sí a una segunda cita.