Una reportera de 'En boca de todos', atacada por los familiares y amigos del presunto autor del atropello de un niño en Valencia

El pasado 19 de mayo las cámaras de una de las avenidas principales de Valencia captaron cómo un BMW que circulaba a gran velocidad atropellaba a un niño de siete años y huía dejándolo allí. Rápidamente, la Policía solicitó la colaboración ciudadana para localizar al delincuente.

Pocos días después, los agentes localizaron el vehículo y, posteriormente, el propietario de este se ha entregado, aunque ha hecho una peineta a los medios y su actitud ha sido chulesca.

Esther Yáñez, reportera de En boca de todos, se ha trasladado a Valencia para conocer el perfil del presunto autor del atropello: un joven de 22 años que cuenta con otros antecedentes. "Tiene un largo historial delictivo, con tan solo 18 años tiene una sentencia por insultar e intentar atropellar a dos mujeres trans".

El equipo del matinal de Cuatro también ha podido hablar con algunos vecinos de la zona, quienes han confirmado las palabras de la periodista: "Ha sido conflictivo porque ha tenido una vida muy dejada de la mano de Dios. Está aquí la familia, me conocen y me da miedo".

Asimismo, tras haber rodeado la zona, Yáñez ha sido increpada y atacada por los familiares y amigos del dueño del vehículo implicado en el atropello del menor, que permanece muy grave en el hospital: "Me han tirado un cubo de agua encima porque estábamos allí intentando hacer nuestro trabajo, pero como habéis visto el entorno no es muy amigable. Por la espalda, me han tirado el cubo de agua encima para echarnos de allí, solamente porque estábamos investigando".