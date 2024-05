María, la okupa de lujo de Menorca: "Los abogados dicen que no me vaya y que si hay niños no me pueden echar"

El caso de María, una okupa de una gran mansión en Menorca ha generado una gran expectación en los ciudadanos. La mujer, con cinco hijos a su cargo, ha decidido entrar en una vivienda de la isla balear y, además, alardea de ello a través de sus redes sociales.

Este viernes, María ha atendido a Espejo Público, donde ha explicado que no tiene ninguna intención de abandonar la vivienda: "Cobro 1.500 euros de ingreso mínimo vital, pero no voy a pagar un alquiler".

Asimismo, la mujer ha destacado que ella publicó el vídeo en el que mostraba su vivienda a través de los estados de Whatsapp, por lo que no contaba con que alguien lo cogiera y lo trasladase a los medios de comunicación.

Por su parte, el matinal de Antena 3 ha apuntado que la inmobiliaria propietaria de la casa ha recalcado que se trata de una casa de nueva construcción y que María lleva poco tiempo instalada en ella. Además, la empresa ha señalado que la vivienda cuesta 700.000 euros, pero María entró a vivir en ella a cambio de solo 800 euros.

Tras una pausa, María ha reaparecido en el matinal, donde ha mostrado su coche y, además, ha asegurado que varios abogados se habían puesto en contacto con ella para recomendarle que no saliera de la vivienda: "Dicen que nadie me puede echar si están los niños. La Guardia Civil me ha dicho que no me mueva de la casa, pero no me han comentado que me vayan a echar".