Una opositora de Putin, sobre el miedo de los ciudadanos rusos a hablar de política: "Sabemos los tiempos que vivimos"

Hace apenas unos días, Rusia vivió sus elecciones presidenciales que, para sorpresa de muchos, volvieron a dar la victoria al actual líder, Vladimir Putin. Sin embargo, pese al gran número de votos registrados a favor del actual presidente, son muchos los opositores.

Así, este lunes, Espejo Público ha contactado en directo con Elena Bogush, historiadora y socióloga rusa que ha votado en contra de Putin en las elecciones rusas: "Yo voté contra todos".

La mujer ha señalado que muchos medios independientes han relacionado la llegada de Putin al poder con los actos terroristas reivindicados por el ISIS. Además, han estudiado las similitudes entre estos últimos atentados y los que tuvieron lugar en Moscú en 1999.

De la misma manera, Elena ha reconocido que la situación en Rusia es demasiado complicada. Tanto es así que, incluso, ni siquiera entre los vecinos se atreven a hablar de política. Ante esto, ha explicado que ella misma le trasladó a uno de sus vecinos su preocupación por su hermana, que reside en Ucrania, a lo que este le respondió: "No hables de esto con nadie porque tú sabes en qué tiempos vivimos".

Elena también ha criticado la inacción de la sociedad rusa tras el atentado perpetrado en Moscú y que ha dejado 137 muertos. Además, la mujer ha destacado que piensa que ninguno de sus amigos apoya a Putin, pero están callados por miedo a las posibles represalias.

"La guerra ya llegó a Moscú. No sé de qué tener miedo si ahora en los centros comerciales están poniendo a las guardias armadas que, para colmo, no hacen nada; y o de que la mitad del país está trabajando en la seguridad y este acto terrorista nos mostró que no tenemos seguridad ni a nadie que nos pueda defender", ha sentenciado la historiadora rusa.