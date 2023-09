TardeAR se ha trasladado a Jerez de la Frontera (Cádiz) para informar desde cerca sobre el apuñalamiento que ha realizado este jueves un menor de edad en un instituto.

El joven habría sacado dos cuchillos al entrar en clase, con los que atacó a profesores y compañeros. El programa presentado por Ana Rosa Quintana ha hablado con uno de los alumnos al que el atacante amenazó con el arma blanca en el cuello.

Sin mostrar su rostro, ha relatado lo sucedido para el magacín de Telecinco. "No habían pasado ni quince minutos de clase y escuchamos mucho ruido en la clase de al lado… Cuando el profe ha salido para ver qué pasaba, se ha encontrado con un niño con dos cuchillos en las manos", ha contado.

"Anteriormente, en su clase sacó los cuchillos para atacar directamente a un compañero, pudo evitarlo, pero hirió a otro compañero en el brazo. También le dio a una profesora de biología, es entonces cuando nuestro profesor se lo encontró en el pasillo", ha contado el joven.

"El agresor esquivó al profesor y pudo entrar en nuestra clase, y todo el mundo empezó a gritar y a salir corriendo y saltando por las mesas", ha detallado.

El testigo ha continuado: "El agresor llegó hasta donde estábamos una compañera y yo y nos acorraló contra la pared. Mientras algunos profesores intentaban hablar con él, apuntaba con un cuchillo a mi cuello".

"Hemos pasado mucho miedo, era una situación de mucha angustia… Si me movía me podía clavar el cuchillo, pero si no me movía también me lo podía clavar", ha explicado el alumno. Posteriormente, pudo escaparse.