Una 'influencer', arrepentida de haber vendido la vida de sus hijos en las redes: "Era como ser un animal enjaulado en el zoo"

La noticia de Dulceida y Alba Paul de su futura maternidad ha generado una gran revolución en nuestro país. Generar contenido es el trabajo principal de los influencers que, en ocasiones, reciben innumerables críticas por vender aspectos privados de sus vidas en las redes sociales.

Así, este miércoles, Espejo Público ha podido hablar con Sara Inisterra, una mujer que lleva más de diez años ganándose la vida como influencer, pero llegó a ver cómo otras compañeras de profesión compartían con sus seguidores el minuto a minuto de sus embarazos.

De esta manera, cuando Sara estaba esperando a su bebé, decidió probar a hacer este tipo de contenido relacionado con la maternidad. Fue entonces cuando las marcas de artículos para bebés se interesaron por ella y su alcance en las redes sociales creció: "Tú ves a otras haciéndolo normal y natural y te preguntas por qué ellas sí que lo hacen y yo no".

Sin embargo, llegó un momento en el que Sara dejó de sentirse cómoda con la publicación de este tipo de contenidos y, entonces, creó un grupo de Telegram con sus seguidores, donde una de ellas le mandó un vídeo indicando que la echaba de menos. En ese momento, Sara se dio cuenta de que no le gustaba nada lo que estaba viendo. En estas imágenes, la influencer aparecía con su hija en brazos, llorando, y sintió que aquello era como ver a un "animal enjaulado en el zoo".

Asimismo, Sara ha destacado que cuando comienzas a exponer a tus hijos en las redes sociales, desde el principio, te das cuenta de que no es una buena idea, aunque "otra cosa es que no lo quieras ver": "No era contenido genérico ni natural. Era todo muy controlado y eso generaba mucha tensión en casa".

Cambiar su contenido en las redes supuso que Sara perdiera una gran cantidad de colaboraciones con marcas relacionadas con el cuidado infantil. A su vez, cayeron el número de seguidores, de 'me gusta' en las publicaciones y el alcance en las redes sociales. Por su parte, Susanna Griso ha sentenciado: "Sara, tu ejemplo es muy válido para muchas personas que lo hacen de manera frívola y no son conscientes de las repercusiones que tiene esto a 10, 15 o 20 años. Algún día, sus hijos se lo van a reprochar y ahí lo dejo".