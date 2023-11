Una conversación a oscuras y en voz baja confirma la primera pareja de 'OT 2023': "Ya tuvieron algo fuera"

Por más que el tema central sea la música, como en cualquier reality, las relaciones entre los concursantes de OT 2023 suscitan especial interés. Sobre todo cuando son sentimentales. Por ello, comenzó a rumorearse sobre la posibilidad de que Omar y Ruslana tuvieran algo más que una amistad tras fijarse en sus acercamientos, y parece que una conversación entre dos de sus compañeros lo ha confirmado.

Decenas de miles de personas siguen la vida en directo del canal 24 horas en YouTube y no pierden ojo a lo que los triunfitos hacen. Por ello, la complicidad entre Omar y Ruslana no pasó desapercibida, así como tampoco lo hicieron varios intentos de besos en la boca, que no se dieron por la presencia de las cámaras.

Sus caras son un poema cuando se dan cuenta de que casi se besan en directo delante de los espectadores, pues no pueden ocultar que se ruborizan ni que sonríen con vergüenza. De hecho, se les da bastante mal disimular, intentando cambiar el gesto con movimientos demasiado bruscos para que no se noten.

Sin embargo, por si no eran suficientes estas pruebas, dos de sus compañeros confirmaron que la ucraniana de 18 años y el madrileño de 26 tienen algo desde antes de empezar el programa.

Así lo desvelaron Suzete y Cris en una conversación a oscuras en el sofá en la que hablaban en voz baja. Por tanto, quizá pensaban que no les estaban grabando y sus micros no se oían, pero los usuarios de las redes no han tenido problema en escucharlos.

"Bueno, Omar y Ruslana inseparables. Son cosas muy evidentes", comenta Suzete. "Ellos empezaron antes de entrar. Entraron ya habiendo tenido algo fuera, no voy a llamarlo relación...", responde Cris, dejando en el aire si lo que tienen es algo serio o no.