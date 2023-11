Una concursante de 'First Dates' desvela cómo es el cuestionario para participar en el programa

Los emparejamientos que se ven en First Dates no son aleatorios, sino que parten de un cuestionario previo a los solteros. Así lo ha mostrado en TikTok Lin, una aspirante a concursante, que ha mantenido una charla con su prima, la tiktoker @lagalletitachina, mientras se apuntaba para participar en el programa de Cuatro.

En un vídeo publicado en esa red social, ambas aparecen comentando las preguntas que le piden a Lin para poder ser emparejada en el programa que conduce Carlos Sobera.

Una de ellas está relacionada con el rol sexual. "Yo he puesto que soy pasiva, sumisa", ha indicado Lin, mientras su prima no podía parar de reír.

"¿Tendrías una relación abierta?", es otra de las preguntas que hacen desde el programa para poder hacer parejas con mayor afinidad, y a la que Lin ha respondido con un rotundo "no".

"Orígenes. Soy asiática, de pelo negro. Otros rasgos míos: tatuajes, he puesto", ha continuado explicando Lin, ante la sorpresa de su prima, que desconocía que tuviese tatuajes. "Tengo dos, uno de unos perros y otro de una flor de loto", ha dicho, señalándose primero el brazo y luego la parte alta de la espalda.

"Piercings no tengo, retoques estéticos, tampoco; barba, tampoco", ha enumerado Lin, cuya última pregunta ha provocado las carcajadas de su prima.

En el apartado para conocer cómo es físicamente la concursante se incluye también preguntas sobre el estilo de esa persona. "En el look, yo he puesto estilo casual", ha explicado Lin a su prima antes de enumerar otras opciones a marcar como "cani, bohemio, andrógino, sexy... tampoco. ¿Esto qué es? Punk, surfero, trendy, urbano, heavy, otros... Yo he puesto casual", se ha reafirmado.

Respecto a las aficiones, Lin ha marcado como opciones "animales y televisión", pero también ha mencionado que existe la posibilidad de marcar "toros" como una afición, algo que ha sorprendido a ambas jóvenes. "¿Hay hobby de toros? ¿Es un hobby? Dios mío, pobres, maltrato animal", ha valorado.

Otra parte del cuestionario habla de la "filosofía de la vida", donde se incluyen entre las posibles respuestas "vegetariana, feminista, nudista, fitness, ambiciosa, emprendedora, casera... Yo he puesto casera", ha comentado entre risas Lin. "Me gusta estar en casa", ha añadido.

En lo que respecta a la "teología política", Lin ha respondido como "apolítica", si bien entre las opciones se encuentran orientaciones políticas de izquierda y de derecha. "Yo no soy de ningún partido, no voy a votar, no he votado nunca", se ha justificado Lin a la hora de explicar su respuesta.

"¿Qué religión practicas?", preguntan también desde First Dates, a lo que Lin ha respondido "atea". "¿Te gustan los toros?", vuelven a preguntar, una insistencia que la joven concursante ha calificado de "obsesión". "Qué pesados con los toros", ha concluido.