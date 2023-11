Un exjugador del Atlético de Madrid acude a 'First Dates' en busca del amor: "Siempre me ha gustado la fiesta..."

"Me retiré este año, pero me he dedicado toda la vida al fútbol. Ahora soy asesor", le explicó Rufino a Carlos Sobera nada más cruzar las puertas del local de First Dates.

El exfutbolista contaba con una dilatada carrera, ya que hasta cumplir los 38, Rufino Segovia del Burgo jugó en multitud de equipos de España, Eurpa y Asia.

Rufino Segovia del Burgo con el Atlético de Madrid. CEDIDA

Además, el madrileño perteneció a las canteras del Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, llegando a debutar en Primera División en la temporada 2005/06, cuando entrenaba a los rojiblancos Pepe Murcia.

En la 2006/07 también jugó un encuentro ante el Betis en el Vicente Calderón, esta vez con Javier Aguirre en el banquillo del conjunto madrileño.

Valladolid Promesas, Águilas F.C., UD Melilla, CD Toledo, en nuestro país, o Hungría (Budapest Honvéd FC), China (Kitchee SC), Rumanía (ACS Poli Timișoara) y Malasia (Selangor FA), fueron sus otros destinos, retirándose en el conjunto de la Malaysia Super League.

Su cita fue Alejandra: "Soy bailarina y para mí la danza es una transformación mental y espiritual. He estudiado ballet clásico, ahora doy clases virtuales mientras sueño con montar su propia academia", comentó en su presentación.

"Desde los 28 hasta ahora, perdí la ilusión por el fútbol, y eso que me ha dado de comer toda mi vida", le contó el exjugador a la peruana antes de sentarse a cenar.

Durante la velada se fueron conociendo un poco más, y Rufino se sorprendió de que Alejandra tuviera su misma edad: "Por tu color de piel me parecías más joven".

"Es que soy negra", le contestó la peruana, pero él le dijo que le parecía más mulata. La peruana le comentó que esa palabra no le gustaba: "Viene de mula".

"No es una palabra bonita para la gente afrodescendiente porque tiene una connotación de mula, de maltrato", le explicó la bailarina al exfutbolista.

Rufino también confesó que "siempre me ha gustado mucho la fiesta, aunque ahora estoy en un punto de mi vida en el que prefería hacer algo más tranquilo".

La música sonó en el restaurante, y ambos no dudaron en ponerse de pie y bailar, sobre todo Alejandra, que demostró sus dotes como bailarina profesional.

Al final, Rufino sí que quiso tener una segunda cita con la peruana: "Es majísima". Ella coincidió con el exfutbolista también quiso volver a quedar: "Me ha parecido un tipo muy transparente".