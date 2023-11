Andrés, exconcursante de 'Te ha tocado', acude a 'First Dates' en busca del amor

"Me encanta la magia y todo el tema relacionado con el ilusionismo. El teatro me chifla, pero lo que más me gusta es ver la televisión", afirmó Andrés en su vídeo de presentación este jueves en First Dates.

Andrés, en 'First Dates'. MEDIASET

Nada más aparecer el gaditano en pantalla, muchos espectadores se dieron cuenta de que el comensal les sonaba de algo. Y es que Andrés se convirtió hace dos veranos en uno de los concursantes más destacados de Te ha tocado.

El fan de la magia y el teatro no consiguió llevarse el gran premio del programa que presentaba Raúl Gómez en Televisión Española, pero sí le abrió las puertas a nuevos formatos.

"Soy perfecto, con mi cara, mi cuerpo, la gracia que tengo... soy único, no hay dos como yo", reconoció el gaditano, que lo destacó en su momento en el concurso de RTVE a mediados de julio de 2022.

Andrés, en 'Te ha tocado'. RTVE

También le contó a Carlos Sobera que era muy tradicional: "Soy muy del Rocío, la Semana Santa, el carnaval de Cádiz... vengo buscando a una chavalita que sea interesante".

Su cita fue Rocío, nombre que encantó al soltero: "Siempre me dicen que estoy sonriendo y que transmito mucho con mi sonrisa. Lo que más me gusta de mí es la buena vibra que doy", aseguró la gaditana.

"He visto que es una chica normal, sin tatuajes, piercings, pelos de colores ni nada fuera de lo habitual", reconoció Andrés antes de pasar a la mesa para conocerse un poco más.

Andrés y Rocío, en 'First Dates'. MEDIASET

La velada se empezó a torcer cuando empezaron a hablar de política, de toros o de sus anteriores parejas, ya que Rocío le contó que seguía teniendo relación con su ex desde hace tres años: "Dónde hubo fuego, cenizas quedan", comentó Andrés.

Al final, ninguno quiso tener una segunda cita. El gaditano argumentó que les separaban demasiadas cosas, mientras que ella tenía la misma opinión y, además, que Andrés se lo tenía "muy creído". A lo que él contestó: "Creído no, tengo la autoestima muy alta que no es lo mismo".