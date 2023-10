Un militar también denunció a Daniel Sancho por agresión: "Yo esquivaba como podía en el suelo"

Mientras este martes Richard William Medina hablaba para TardeAR para contar la agresión que sufrió por parte de Daniel Sancho, este miércoles el programa de Telecinco ha tenido la confesión de otra víctima del pasado del chef.

La agresión se produjo en la misma discoteca madrileña donde agredió a Medina, el cual ya mencionó en su testimonio para el programa de Ana Rosa. El hombre no ha revelado su identidad con motivo de su profesión como militar. No obstante, Manu Marlasca ha revelado que mide 1,90 metros.

El afectado ha contado cómo sufrió violencia por parte del hijo de Rodolfo Sancho. "Nos estamos tomando unas bebidas en mitad de la pista y me di la media vuelta para ir al baño, y me choca un chico. Me tira la mitad de la bebida en la ropa", ha contado la víctima.

El hombre ha continuado relatando: "Me dio un golpe de abajo hacia arriba y me subió el brazo, la copa se me rompió dentro de la boca y me rompió dos muelas. Cuando nos sacaron de la discoteca, hubo otra pelea donde nos remató".

"Yo estaba esquivando o recibiendo como podía en el suelo, y él encima de mí. Me decía que un pijo estaba pegándonos a dos chicos de barrio. Parecía que disfrutaba", ha declarado.

Aunque Daniel Sancho se alejaba de la escena, volvió a pegarles cuando escuchó que llamaban a la policía. Finalmente intervino la autoridad: "Pudo hacer un acta de coger los nombres a todos para poder denunciar". TardeAR ha mostrado las actas de denuncia de los afectados.