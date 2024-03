Un joven, al descubrir cómo es su nómina: "A lo mejor me pongo a cobrar del Estado como la mayoría de extranjeros"

Jaday se ha incorporado recientemente al mercado laboral y, al recibir su primera nómina, ha descubierto algo que no le ha gustado nada. Así lo ha hecho saber a través de sus redes sociales, donde los usuarios han cargado contra él.

En el vídeo que publicó a través de su perfil de TikTok, el joven aparecía muy enfadado: "Hoy me ha llegado la nómina y veo 'I.R.V.F.', o sea, la seguridad social, que yo no sabía que me lo quitaban de la nómina. Ahora me he dado cuenta y he montado un pollo en mi trabajo... que vais a flipar".

Jaday aseguraba, además, haber discutido con su superior, pues habían acordado que su nómina sería "íntegra"; pero este le habría señalado que "este es su salario bruto y el otro es el neto", pero el joven no entendía la diferencia entre uno y otro.

Está “muy cabreado” porque le quitan 300 euros de la nómina de IRPF. No sabía lo que era bruto y neto, no que los servicios públicos salen de los impuestos.



Es que no saben nada, joder.



"Si es para la Seguridad Social, para los médicos o para lo que sea, yo voy a urgencias y me atienden seis horas más tarde. ¿Yo tengo que estar pagando a esta gente que me atiende seis horas más tarde?", agregó Jaday en su polémico vídeo donde, además, señaló: "Yo no sé si ponerme a cobrar del Estado, como hace la mayoría de gente extranjera inmigrante, que no tiene trabajo y lo único que hace es cobrar ayudas. Pues a vivir del cuento, de las ayudas, del no sé qué... Voy a Cáritas a pedir comida y esas cosas".

Este jueves, Jaday ha contactado en directo con Espejo Público para comentar los motivos por los que decidió compartir sus inquietudes a través de las redes sociales, donde ha llegado a recibir, incluso, amenazas de muerte. Así, el joven ha señalado que es "una exageración" la cantidad de impuestos que paga con la suma de dos nóminas.

"¿Dónde llega todo ese dinero? Es que todo escasea", ha apuntado Jaday que, además, ha reconocido que lo ha "hecho mal en algún aspecto, en parte, en un 70%". Por su parte, Rubén Amón ha recalcado que las declaraciones de Jaday en las redes sociales eran "un poco xenófobas, por no decir totalmente xenófobas".