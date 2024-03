Patricia Pardo, indignada con los ultras del Olympique de Marsella: "Si son delincuentes, ¿por qué permitimos que entren en España?"

Este jueves tiene lugar el partido de octavos de final de la Europa League en el que se verán las caras el Villarreal y el Olympique de Marsella. El encuentro, que ha sido calificado de alto riesgo, tendrá lugar en Castellón, en el Estadio de la Cerámica.

Dada la peligrosidad de los hinchas franceses, las autoridades castellonenses han optado por suspender las clases en los colegios próximos al estadio.

Esta medida, sin embargo, no ha sentado nada bien a Patricia Pardo que, desde la mesa de actualidad de Vamos a ver, ha señalado: "¿Por qué se permite esto? Entiendo que hay un protocolo y un coordinador, pero creo que fue en el mes de octubre donde hubo nueve detenidos que lapidaron el bus, el entrenador estaba con la cara ensangrentada...".

"Si sabemos que son delincuentes, ¿por qué les permitimos la entrada en nuestro país? Es algo que no puedo comprender. No tiene sentido, el sentido es que los sancionen y que no vengan", ha agregado la presentadora.

De la misma manera, el matinal de Telecinco ha contactado en directo con José Benlloch, alcalde de Villarreal, quien ha señalado que él no puede prohibir la entrada de estos aficionados violentos en la ciudad y, por ello, ha decidido prevenir y suspender las clases en los colegios. Una medida que también se ha ampliado a los centros de educación infantil situados en las inmediaciones del recinto deportivo.