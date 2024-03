El asesinato de David y Miguel Ángel, dos guardias civiles, en Barbate, Cádiz, cuando una embarcación de los narcos pasó por encima de ellos, sigue generando una gran conmoción en nuestro país y el juicio ya ha comenzado.

Para la Fiscalía, Kiko, 'El Cabra', fue a matar a los agentes; pero este aseguró ante el juez que él vio el momento desde otra lancha y, además, ha agregado que, cuando tuvo lugar el asesinato, él estaba arreglando otra embarcación ilegal.

Ante esto, un equipo de En boca de todos se ha trasladado a Barbate para recabar toda la información de los cinco detenidos que pertenecen al clan de Los Guzmán.

El matinal ha hablado con dos vecinos de Barbate.

Así, el matinal ha visitado el barrio de 'Carrero Blanco', conocido por albergar una de las grandes zonas dedicadas al narcotráfico. Tras hablar con varios vecinos, el equipo del programa ha sufrido un encontronazo con dos de los habitantes.

Acerca de los guardias civiles, uno de los vecinos ha señalado: "Cogen los paquetes y se los quedan ellos, pegan a los chavales, no hay trabajo". En ese momento, otro vecino se ha acercado a los reporteros: "Vienes a grabar las barriadas"; a lo que el periodista ha apuntado: "No sabéis de lo que estoy hablando, venís aquí con actitud amenazante y dándome voces, a mí me hablas con respeto, que yo os estoy hablando con respeto".

Finalmente, respecto al tema de la muerte de los dos guardias civiles, uno de los dos vecinos ha sentenciado: "Tenían que haber matado a veinte más". Sin palabras, el reportero ha decidido cortar la conexión.