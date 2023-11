Un joven cántabro cuenta su traumático encuentro con un ser entre extraterrestre y paranormal: "Mis ideas han cambiado"

El periodista y escritor Lorenzo Fernández Bueno y su equipo de expertos regresa hoy jueves 2 de noviembre (22.30 h) a DMAX con Extraterrestres: ellos están entre nosotros. El espacio se centra en posibles evidencias de presencia OVNI y extraterrestre en nuestro país.

La serie documental incluye científicos, investigadores, expertos... y algunos testimonios de testigos que cuentan sus experiencias. Es el caso de un joven de Cantabria de solo 18 años que junto con un amigo entró en una cueva donde tuvo un encuentro con algo que aún no sabe explicar.

Ambos vieron lo mismo, algún tipo de ser que les es difícil definir, entre lo extraterrestre y lo paranormal.

Por miedo al estigma, el joven habla del suceso con Lorenzo Fernández Bueno y de cómo le ha cambiado la vida, traumatizado y cambiado sus ideas racionales.

"El sitio es… es que sin verlo es difícil de explicar, pero el sitio tiene un aura mala que te rechaza...", cuenta sobre la cueva en la que se internaron. "Yo siempre he intentado ser muy racional con todo, siempre he intentado buscar las explicaciones a las cosas. Pero es que yo tampoco le he encontrado ninguna explicación posible porque si lo hubiese visto solo yo, pues es que me puede haber jugado una mala pasada la cabeza, pero es que lo vimos los dos", hace ver el joven cántabro.

A priori, no era ningún convencido, sino todo lo contrario, era un excéptico de los que no creen en nada que no pueden ver. Hasta ese día.

"A mí eso me descolocó por completo. Principalmente porque como no tengo una explicación para ello, es que en mi cabeza no entiende cómo me pudo ocurrir eso. Y como no entra en la cabeza, pues es que mi vida, mis ideas, sobre todo, han cambiado mucho. He pasado de no creer en nada a plantearme que a lo mejor hay cosas que no podemos explicar. Por lo menos, todavía…", dice el joven.

Este testimonio de Extraterrestres: ellos están entre nosotros pertenece al episodio Seres de otra dimensión, en el que se indaga en uno de los fenómenos más extraños de cuantos se producen alrededor del fenómeno OVNI y lo paranoral, el conocido como "gente sombra", supuestas apariciones de extraños personajes que generalmente se manifiestan en las habitaciones y que los testigos vinculan al fenómeno extraterrestre.

Uno de los más aterradores, siempre según los testimonios, es el conocido como "hombre del sombrero", un misterioso ser de gran tamaño completamente vestido de negro que puede llegar a aparecerse en sucesivas ocasiones, generando el pánico e incluso trastornos mentales en la persona que lo ve. Expertos, testigos y profesionales de la medicina hablan en el episodio de asunto, además de sobre otras teorías más en boga que hablan de la presencia de seres de otras dimensiones para explicar este fenómeno.

A lo largo de ocho episodios temáticos, la tercera temporada de la serie Extraterrestres: están entre nosotros, aborda, "desde el rigor periodístico, aportando datos y evidencias, y a través de información documentada y contextualizada, diversas temáticas relacionadas con este fenómeno", según avanza DMAX.

La serie comienza hoy con el episodio llamado La humanidad extraterrestre, en el que se plantean preguntas sobre si puede ya haber extraterrestres entre nosotros. En este capítulo se repasan algunas de las teorías más punteras que vinculan el fenómeno extraterrestre a viajeros del tiempo, pero también a las investigaciones que, simulando las condiciones de la primera colonia de Marte, se están llevando a cabo en cuevas del norte de España, en las que vamos a pasar varios días en una experiencia única que nos ha de recordar que, en breve, la humanidad será espacial y multiplanetaria.

Durante todos los episodios las investigaciones llevan a Lorenzo Fernández Bueno y al equipo del formato de DMAX a, entre otros lugares, Cantabria, Barcelona, Sevilla, Alicante, Cáceres, Lanzarote, Málaga, Valencia, Tenerife, Cuenca o el Camino de Santiago para hablar con testigos, víctimas y expertos que conocen de primera mano este tipo de fenómenos registrados en España.

Además, el programa profundiza en las impactantes historias del reconocido pintor Robert Llimós, el "cazador" de OVNIS Santiago Martínez, el escultor Marino Anaya y accede al laboratorio español en el que se están replicando las condiciones de la vida humana en Marte, o muestra por vez primera el archivo audiovisual "secreto" de la investigación ufológica del sacerdote Enrique López Guerrero, conocido popularmente como el "cura de los OVNIs".