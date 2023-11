Lydia Bosch carga contra Mediaset tras el último cambio en la emisión de su serie: "Parece una broma de mal gusto"

Mía es la venganza se está convirtiendo en un tormento para Mediaset. La serie, protagonizada por Lydia Bosch, comenzó su emisión diaria el pasado 12 de junio. Sin embargo, y a pesar de haber apostado fuerte por ella, tras 17 capítulos emitidos y 100 grabados ya, Telecinco ordenó paralizar el rodaje de la ficción.

Una decisión de la cadena que llegaba tras no haber alcanzado la audiencia esperada la serie, por lo que se ordenó no continuar con su rodaje planificado y tener uno alternativo. "Hay cosas que no podemos llegar a entender", señaló molesta la protagonista sobre esto.

Además, Mediaset decidió relegarla a Divinity hasta su final, previsto para el 10 de noviembre. El grupo de comunicación ha optado ahora por que, aunque quedan apenas diez capítulos para el final de la serie, Mía es la venganza pasa a las 17.50, una hora más tarde de lo que se estaba emitiendo. El motivo es que su franja va a ser para la nueva telenovela colombiana Ana de Nadie.

Un movimiento que ha hecho estallar a su protagonista, Lydia Bosh, que ha estallado en redes contra el grupo de comunicación. "De no creer. Nuevo cambio de horario", ha escrito la actriz. "A partir de este lunes la emisión de Mía es la venganza será hacia las 17.50 horas. Espero que en estas dos últimas semanas de serie mantenga este horario. Parece una broma de mal gusto", ha sentenciado, visiblemente molesta. "Gracias por vuestro apoyo incondicional", ha concluido.

El nuevo serial diario pensado en su día para la sobremesa de Telecinco, la apuesta de la cadena tras la cancelación de Sálvame, es una ficción en la que amor, pasión, venganza, secretos inconfesables y misterios son la trama principal. La ficción cuenta con la producción de Mediaset España en colaboración con Alea Media.