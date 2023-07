Lydia Bosch estalla ante el final alternativo de 'Mía es la venganza': "Hay cosas que no podemos llegar a entender"

Sálvame se despidió definitivamente de las pantallas de toda España el pasado 23 de junio. Para sustituir al programa del corazón, que llevaba 14 años en antena, Telecinco apostó por la serie Mía es la venganza, que estrenó su primer capítulo once días antes para ocupar el lugar de la producción de La fábrica de la tele en su franja horaria del principio.

La primera ficción diaria de Mediaset desde Yo soy Bea (los trabajadores de Bulevar 21 aparecieron por última vez en 2009) no ha conseguido los índices de audiencia de Sálvame, e incluso en ocasiones ha sido de los contenidos menos vistos de la cadena, por eso la cúpula de Telecinco ha decidido cancelar la serie tras 24 episodios emitidos.

Protagonistas de 'Mía es la venganza'. MEDIASET

Mía es la venganza, protagonizada por Lydia Bosch, continuará emitiéndose, de momento, en Divinity, y la actriz ha aprovechado la noticia de la cancelación para enviar un mensaje a través de sus redes sociales y aclarar algunos puntos sobre la serie.

¿Cuáles son las razones?

La actriz ha publicado un vídeo en su Instagram, que ha comenzado dando las gracias a los fans de la serie: "Agradeceros de todo corazón el apoyo que estamos recibiendo", empieza Bosch el post, para luego comenzar a explicar por qué se ha cancelado la serie: "Hay cosas que no podemos llegar a entender. A veces hay razones económicas, etc. Esta era una serie muy cara. Razones 'X', pero no vamos a entrar en esto".

Lydia Bosch también confirma que "las grabaciones de la serie se han parado en el capítulo 110", y que quedan "unos 86 episodios que se podrán ver, más o menos, hasta octubre". La de Barcelona afirma que "las historias habían tomado velocidad de crucero" y desvela que "se ha hecho un final muy digno".

"Era un niño que necesitaba crecer"

La de Barcelona también recuerda sus palabras en las primeras entrevistas acerca de la serie, y recalca que Mía es la venganza "era un niño que necesitaba crecer, una serie que con el tiempo gustaría a todos los espectadores [...] y el tiempo no lo hemos tenido", comenta la actriz a raíz de la temprana cancelación de la serie.

Una imagen de la claqueta de la serie 'Mía es la venganza'. ARCHIVO

Desde este lunes 17 de julio, la serie ha comenzado a emitirse en Divinity, abandonando la parrilla de Telecinco, algo de lo que la actriz se enteró hace poco: "Me acabo de enterar de que se va a emitir a partir del lunes en Divinity, que es un canal que tenemos todos", dice Bosch.

Puerta abierta

En el final del vídeo, Lydia dejó la puerta abierta a retomar las grabaciones de Mía es la venganza, ya que "no sabemos lo que va a suceder, esta vida es mágica, de aquí hasta noviembre u octubre quizá no se emita el final y sigamos grabando la serie". Justo antes de pronunciar esas palabras, la actriz volvió a insitir en que "todos estamos orgullosísimos de haber formado parte de este serión".

¿De qué trata 'Mía es la venganza'?

La serie se centra en Sonia (Bosch), una madre que hace dos décadas tuvo que decidir salvar a una de sus dos hijas tras sufrir un accidente con el coche, un siniestro donde también estuvo involucrado Mario (José Sospedra), que intentará hacer la vida imposible tanto a la protagonista como a la hija que salvó por haberle hecho sufrir tanto.

