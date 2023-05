Es público y notorio que las series turcas están arrasando en España. Hablamos de un fenómeno social sin precedentes en nuestro país que se desató con la emisión de Fatmagül (2018) en Nova y que fue la primera novela turca que se vio en España. Meses después, Telecinco apostó por la misma fórmula para introducir las producciones otomanas en su parrilla televisiva. Y la pasión turca se desató con el estreno de Kara Sevda (Divinity), que se emitió en 60 países y logró el Premio Emmy Internacional a la mejor Telenovela en 2017.

A partir de ese momento, las distintas cadenas generalistas fueron introduciendo series ‘made in Turkey’, protagonizadas por unos galanes que rápidamente robaron el corazón de millones de telespectadoras. Engin Akyurek (Fatmagül) y Burak Özçivit (Kara Sevda) fueron los pioneros, pero no los únicos.

Una imagen de la serie Fatmagül. ATRESMEDIA

Después fueron llegando nuevas caras como Can Yaman, Kerem Bürsin, Akın Akınözü, Buğra Gülsoy o Çağatay Ulusoy protagonistas de inolvidables historias como Erkenci Kus, Love is in the aire, Hercai, Mi hija, o El secreto de Feriha, solo por mencionar algunos de los títulos más exitosos y que hoy, si no los pudiste ver en su momento, tienes la posibilidad de hacerlo en las distintas plataformas.

Precisamente, Netflix es una de las que más fuertemente ha apostado por la ficción turca en su oferta de entretenimiento. Amor de contrabando, The Gift, Las alas de la ambición, Club Estambul o Hakan, el protector son algunas de las series otomanas que ya tienes a tu disposición en la plataforma para que disfrutes al máximo de sus tramas.

Çağatay Ulusoy, un viejo conocido en España

La última apuesta de Netflix es El sastre, que estrenó el pasado 2 de mayo y cuya historia tiene todos los elementos para triunfar y conquistar a la audiencia. Está protagonizada por Çağatay Ulusoy, que ya nos conquistó el corazón con El secreto de Ferida (Antena 3) y Hakan, el protector (Netflix). Ahora se mete en la piel de Peyami, un famoso sastre que debe coser el vestido de novia de la prometida de su mejor amigo. ¡El enredo ya está servido!

Junto a Ulusoy comparten protagonismo Şifanur Gül (Las alas de la ambición, también en Netflix) en la piel de Esvet, la prometida de Dimitri (Salih Bademci, Club Estambul en Netflix, o Te alquilo mi amor), el tercero en discordia. En torno a este triángulo amoroso girará esta trepidante historia, compuesta por siete episodios y dirigida por Cem Karci (Ömer, Hercai), que esconden oscuros secretos que poco a poco irán sacando a la luz. El éxito está asegurado.

Los galanes 'made in Turkey'

Demet Özdemir y Can Yaman, protagonistas de 'Erkenci Kus'. MEDIASET

Tal vez sea su imponente físico o su exótico origen, lo cierto es que los galanes turcos nos han robado el corazón. Basta con echar la vista atrás para recordar como la llegada de Can Yaman, protagonista de Erkenci Kus, Dolunay o Señor Equivocado colapsó el aeropuerto de Madrid en su visita relámpago a España en 2019. Ahora vive en Italia, donde tiene una fundación, 'Can Yaman for Children ets’, y está recorriendo el país recaudando fondos para esta. Mientras espera el estreno de su nuevo proyecto, El turco, rodado en Budapest, para Disney Turquía.

El actor Kerem Bürsin en la 25ª edición del Festival de Málaga. GETTY IMAGES

Otro turco que nos conquistó con su eterna sonrisa es Kerem Bürsin. No sabemos si fue su papel de hipocondriaco y perfeccionista obsesivo en Love is in the air, que emitió Mediaset entre 2020 y 2021, o la simpatía que demostró en España, lo cierto es que aprovechando el tirón del turco, Santiago Segura le ofreció un cameo en ‘A todo tren 2’, y en una sola escena volvió locas a Paz Padilla y Paz Vega.

'La pasión turca', de Ana Belén

Ana Belén y Georges Correface en una escena de 'La pasión turca'

Aunque la verdadera pasión turca la vivió Ana Belén con Georges Corraface, inolvidables protagonistas de la película basada en la novela homónima de Antonio Gala, La pasión turca, y que llevó al cine Vicente Aranda en 1994. La cinta obtuvo 12 nominaciones a los Goya pero gracias a ella descubrimos el exotismo de Turquía, sus gentes, sus costumbres y, por supuesto, el atractivo de los otomanos.