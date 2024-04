Un invitado de 'Y ahora Sonsoles' arremete contra Miguel Lago: "Lo que tiene que hacer es ver, oír y callar"

Y ahora Sonsoles ha lidiado este viernes con un conflicto entre madre e hijo: Paquita, quien se encuentra en una residencia, ha acusado a sus hijos de haber robado todo lo que tenía, como su casa.

Mientras Paquita explicaba todo lo que le ha sucedido, han entrado por teléfono sus hijos, siendo Javier el portavoz, quien se ha defendido acusando a su madre de no haber ejercido como tal en toda su vida, además de haberles dejado problemas económicos.

Desde el enfado, ha pedido que nadie le interrumpiera mientras relataba su testimonio, y tras varios minutos hablando, Miguel Lago ha dado su opinión sobre el conflicto: "Madre mía el odio que hay aquí".

"No lo sabes bien, compañero. pero para hablar hay que conocer. Es muy fácil lo que haces tú", le ha contestado Javier al otro lado del teléfono. Sonsoles Ónega ha intentado defender al colaborador, pero el invitado la ha interrumpido: "Es la segunda que mete, así que que se calle".

"Bueno, vamos a tener una tarde tranquila", ha intentado apaciguar Miguel Lago. Sin embargo, Javier le ha respondido en otros términos: "No vamos a tener nada, porque tú lo que tienes que hacer es ver, oír y callar hasta que escuches todas las versiones".

La presentadora ha defendido al humorista: "No te confundas, Javier. Miguel Lago está aquí para hablar, no para callar. No te pongas borde porque no tiene ningún sentido". "Pues que no apostille, él tiene todo el tiempo para hablar", ha defendido el invitado.

Ónega ha vuelto a dar voz al conflicto entre madre e hijo, y tras una gran discusión entre ambos, la cual ha creado una gran tensión en plató, Miguel Lago ha lanzado una pincelada de humor, que ha roto el hielo en plató: "¿Ahora puedo hablar?".

El colaborador ha pasado entonces a exponer lo que piensa sobre los ataques recibidos: "Esto es lo que pasa en la televisión en directo. Y cuando ocurre una cosa de estas, que entra un huracán hablando como si fuera un ministro, os pone en una situación muy complicada a ti [Sonsoles Ónega] y a la dirección".

"Hay un momento en el que yo puedo sentir que entra una persona de fuera a atacar mi trabajo, y puedo sentirme por un momento que mi equipo no me apoya, cosa que no ha pasado hoy", ha explicado el cómico.

Así, Lago ha pasado a agradecer la forma de actuar del programa y de Sonsoles: "A mí no me importa dar un paso atrás para que este hombre vocifere, porque lo que ha demostrado es que tiene un odio, un dolor y una violencia que se ve en su forma de hablar, así que te doy las gracias por haberme apoyado y por haber calmado la situación".

"También te honra, que en este trabajo de la tele le reconozcas el dolor, porque el dolor explica la violencia verbal y muchas cosas", le ha respondido la presentadora.