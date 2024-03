Y ahora Sonsoles ha tratado el tema de una niña gitana y búlgara de 13 años que fue vendida por su familia a su novio, de 19 años, y posteriormente se ha quedado embarazada, lo que está tipificado como agresión sexual por la edad de la menor.

Una de las vecinas ha hablado para el programa de Antena 3 y ha negado que conozca la transacción económica de la adolescente. "Muchos de ellos son así", ha señalado la testigo.

Por su parte, un amigo del novio, presente junto a la vecina, ha explicado que él conoció a su mujer "por una página de Instagram". "Ella tenía 15 años, me la dieron y me la traje a mi casa", ha explicado.

Desde plató, los colaboradores han reivindicado que esto no debería ocurrir con chicas tan jóvenes, señalando que es cuestión de legalidad. Así, el magacín ha hecho cambiar, en cierta parte, la opinión del chico, pero él ha matizado que son "unas costumbres".

Pero la vecina ha salido en defensa del chico: "Es muy difícil verlo desde otra perspectiva que no es la vuestra, aunque yo no estoy de acuerdo para nada". No obstante, ha pasado a decir que lo lleva viendo "desde hace 20 años".

"Yo los conozco desde que son críos y los he regañado por esas costumbres que tienen, porque son niñas [...] Pero a estas niñas no las he visto nunca llorando ni pasarlo mal", ha explicado. Su argumento ha sido rápidamente rebatido en plató, asegurando que la situación es ilegal.

"Yo no estoy de acuerdo para nada, pero yo digo lo que veo: a esta chica la he visto bien", ha defendido la vecina. No obstante, Sonsoles Ónega ha interrumpido el discurso: "Me llama la atención que una mujer joven, en pleno siglo XXI, normalice por la mera observación".

"Yo no querría ese futuro para ninguna niña, por mucho que sean felices", ha expresado la presentadora. La vecina ha asegurado que ella, como madre de una niña de 12 años, no quiere "ese futuro" para su hija.

La mujer ha continuado defendido a los chicos de su barrio, y la presentadora de Y ahora Sonsoles ha decidido frenar la conversación con un apunte a la testigo: "Si tienes una comunidad búlgara importante, yo también entiendo que no te quieras enfrentar".

El programa ha insistido en que "está fuera de la ley" lo ocurrido. "No podemos justificarlo, no se puede hablar de consentimiento con 12 años", ha insistido la periodista. "Lo sorprendente es que pase en nuestro país y que haya personas que lo entiendan", ha lanzado Ónega.