Sonsoles Ónega explica cómo conoció a su novio: "Este señor no tenía ni idea de a qué me dedicaba"

Sonsoles Ónega es una de las caras más conocidas de la televisión, sin embargo, sobre su vida privada, la presentadora prefiere mantener un perfil bajo. Aun así, no duda en responder a todas las preguntas que sus compañeros puedan tener sobre ella. Por eso, no ha dudado en acudir al pódcast Drama Queen de Pilar Vidal.

En este, la periodista no solo explicó cómo es su actual con la reina Letizia, con la que trabajó, sino que además ha contado a todos sus seguidores cómo conoció a su pareja, Juan. La presentadora de Y ahora Sonsoles lleva saliendo con el financiero apenas unos meses, pero lo cierto es que no puede sentirse más feliz.

"Lo conocí en una cena a la que no quería ir, de hecho. Esto pasa mucho", comenzó a explicar. Y es que, según ella, su encuentro fue como si el destino hubiera querido que se encontraran: "Creo en el destino, no me apetecía nada, era un jueves, acababa el programa y no me apetecía".

Fue gracias a Alejandra Prat, hermana de Joaquín Prat, que la televisiva finalmente acudió al evento. "Me decía 'que tienes que venir', que tal. Yo sabía que iba a conocerlo, creo. Bueno, lo sabía, pero él no. De hecho, este señor no tenía ni idea de a qué me dedicaba, afortunadamente no ve la tele nunca", explicó. De hecho, Sonsoles confesó que prefiere que sus parejas no sean de su mismo sector para poder "desconectar" del trabajo.

Pero, no todo es tan sencillo como parece, y, como así dejó claro, para poder ver a su novio ha tenido que "escaletar" su relación. "Tiene su tiempo tasado, pero él también hace millones de cosas y vive por tres en un día. Siempre hay tiempo para todo, pero tienes que decir 'mira, tenemos 45 minutos y es lo que hay', y en 45 minutos, pues abres un vino, hablas...", confesó la presentadora.

Aunque, si algo tiene claro es que por muy difícil que pueda ser el quedar, no duda en hacer todo lo posible para estar con él. "Yo soy muy romántica y muy intensa. Cuando quiero, quiero", explicó muy segura de sí misma.