Bustamante se queja ante Sonsoles Onega por un rótulo: "Sé que no tienes nada que ver, pero..."

El progama de Antena 3, Ahora Sonsoles, acogió este viernes al cantante cántabro David Bustamante, sin embargo, el anuncio de Kate Middleton sobre su cáncer se interpuso en el transcurso del programa haciendo que el cantante se percatase de un detalle que no le gustaría nada. Bustamante tuvo que entrar unos minutos más tarde al desvelarse la enfermedad de la Princesa de Gales, pero el magacín proyectaba un rótulo anunciando que el cantante había sacado "un nuevo single escrito por él y con pullazo incluido a un amor de su pasado".

Mientras Bustamante esperaba a que la presentadora le diera paso para entrar a plató pudo leer la frase en la pantalla y, nada más salir, expreso su disconformidad a la presentadora: "Te tengo que decir una cosa, Sonsoles, sé que tú no tienes nada que ver, pero quien escribe los rótulos tiene una imaginación brutal", expresaba sin perder la sonrisa.

"Si no han escrito la canción conmigo, ¿Cómo saben a quién se la escrito?", preguntó el cantante ante las cámaras, pues no le habría gustado que se diese por hecho que la canción que iba a presentar tratase sobre un amor pasado.

Sonsoles quedó completamente sorprendida ante la reacción del cantante, pues ella no había podido leer lo que decía el rótulo y no comprendía bien lo que ocurría. "Y que tiro pullazos... menos mal que no se han equivocado de letra. Es una canción y una historia que hemos vivido todos", subrayó en tono de broma.

Ya con un ambiente más calmado, la presentadora le preguntó si pretendía ser "ser la Shakira de los hombres", tratando de dar a entender que quizás su nuevo tema si que iba dirigido a un amor pasado. Sin embargo, Bustamante volvió a negarlo: "Precisamente nunca busco eso, huyo de la polémica, bastante imaginación tenéis".

Bustamante con Sonsoles Onega. ANTENA 3

Tras la pulla del cantante hacia el programa, la entrevista continuó por otro camino y Bustamante pudo contar su experiencia como concursante en la nueva edición de Tu cara me suena: "Hemos hecho un grupo y parece que nos conocemos de toda la vida, es como un campamento porque estamos mucho tiempo juntos, más de 8 horas. Y me recuerda a cuando estaba en Operación Triunfo", contó.

"Me encantaría contaros cómo me está yendo, cómo me lo estoy pasando y lo que estoy sufriendo, pero no puedo hacer spoiler", continuó Bustamante, quien quiso medir sus palabras para no desvelar nada, pues la nueva temporada del talent aun no se ha estrenado.

Es un programa que me fascina, es muy divertido y cada semana me pongo a prueba con las locuras que se les ocurren. Estoy deseando ponerme un vestido de palabra de honor. Mi pierna gana mucho con tacón, tengo buen gemelo. La verdad es que estoy en un momento de mi vida en el que solo hago lo que me divierte", concluyó.